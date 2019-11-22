СМИ: украинский регулятор перенес решение по продаже "Мотор сич" китайским компаниям

КИЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отложил на два месяца решение о том, удовлетворить или нет заявку китайских компаний Skyrizon и Xinwei о приобретении контрольного пакета акций производителя авиадвигателей запорожского завода "Мотор сич". Об этом сообщил в пятницу украинский интернет-портал деловых новостей UBR cо ссылкой на председателя АМКУ Юрия Терентьева.

По словам главы регулирующего органа, отсрочить решение попросил концерн "Укроборонпром", который летом заявил о намерении также приобрести 25% акций предприятия. Антимонопольный комитет удовлетворил ходатайство.

В августе нынешнего года было объявлено, что китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций "Мотор Сич". В том же месяце газета The Wall Street Journal сообщила о том, что администрация США пытается не допустить перехода завода "Мотор сич" под контроль китайского капитала. В начале ноября The Wall Street Journal сообщила, что входящий в окружение президента США Дональда Трампа американский миллиардер Эрик Принс, основатель частной военной компании Blackwater, рассматривает возможность приобретения "Мотор сич".

На прошлой неделе на Украину прибыла группа специалистов Института оборонного анализа США с целью в течение девяти дней познакомиться с работой всех ключевых оборонных предприятий страны, понять все производственные цепочки, планы компаний по консолидации, смене формы правления, перехода на новые линии производства. По мнению экспертов, этот визит напрямую связано с попыткой американцев заблокировать продажу китайцам завода "Мотор Сич".

Компания "Мотор сич" производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. После распада СССР компания продолжала активно сотрудничать с Россией. После госпереворота на Украине в 2014 году правительство страны запретило любое военно-техническое сотрудничество с РФ.