Минсельхоз планирует направить в Китай трех представителей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ планирует направить в Китай трех атташе для продвижения сельхозпродукции, в остальные страны - по одному. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ "Об обеспечении деятельности представителей Министерства сельского хозяйства Российской Федерации за рубежом", размещенной на федеральном портале проектов нормативных актов.

"По итогам анализа планируется направление и постоянное размещение представителей Минсельхоза России в 50 странах в общем количестве 52 штатных единиц, из которых по одному представителю Минсельхоза России планируется направить в 49 стран, и трех представителей Минсельхоза России - в Китай в связи с активным расширением номенклатуры поставляемой российской продукции на китайский рынок", - говорится в документе.

При этом до 2023 года предельная численность загранаппарата Минсельхоза будет составлять 41 человек, а с 2023 года планируется увеличение штатной численности до 52 единиц за счет передачи МИД РФ 11 сотрудников. Перечень стран, в которые будут направляться сельхозатташе, будет определять Минсельхоз.

В октябре 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о направлении за рубеж 50 атташе для продвижения сельхозпродукции, начиная с 2020 года. Представители Минсельхоза будут осуществлять свои функции в составе дипломатических представительств РФ без включения в штатную численность этих представительств. Ранее заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин говорил, что 25 сельхозатташе будут размещены в следующем году и 25 человек - через год.

В соответствии с майским указом Путина Россия к 2024 году должна нарастить экспорт продукции АПК до $45 млрд. В 2018 году экспорт составил $25,8 млрд.