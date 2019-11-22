Проект закона об охране горных территорий принят во втором чтении МПА СНГ

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Проект модельного закона "О развитии и охране горных территорий", разработка которого ведется по инициативе Министерства РФ по делам Северного Кавказа, принят во втором чтении постоянной комиссией Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ (МПА СНГ). Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Минкавказа.

"Проект модельного закона "О развитии и охране горных территорий" единогласно принят во втором чтении постоянной комиссией Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ", - говорится в сообщении.

В заседании комиссии приняли участие представители парламентов Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и России, а также специалисты, эксперты, представители научного сообщества.

Как отмечается, к тексту проекта модального закона были представлены в процессе обсуждения и подготовки его ко второму чтению более 80 предложений и поправок, наиболее существенные из которых были учтены разработчиками. По итогам состоявшегося обсуждения и решению постоянной комиссии МПА СНГ третье чтение и принятие законопроекта "О развитии и охране горных территорий" состоится на следующем заседании комиссии - весной 2020 года.

О законе

Проект модельного закона разработан Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ при участии экспертов Института географии Российской академии наук по инициативе Министерства РФ по делам Северного Кавказа. Предполагается, что принятие документа позволит наладить правовое регулирование общественных отношений на горных территориях стран СНГ, создать условия для повышения уровня жизни населения горных территорий, устойчивого национального пространственного развития, сохранения уникальных горных экологических систем, традиционного образа жизни, культурных традиций.