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Аграрии Ставрополья в 2019 году собрали на 26% больше картофеля, чем в 2018 году

Фермеры собрали более 136 тыс. т картофеля

СТАВРОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Фермеры Ставропольского края завершили уборку урожая картофеля, сбор которого в 2019 году увеличился на 26% по сравнению с 2018 годом и составил более 136 тыс. т. Повысить сбор удалось за счет увеличения урожайности и наращивания площадей, сообщила в пятницу пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

"За 2019 год уборочная площадь составила 5,2 тыс. га, что на 12% выше прошлого года. Уборка завершилась при урожайности 260 ц/га, которая выше на 13% к уровню 2018 года. Валовый сбор составил 136,5 тыс. т - на 26% выше показателя прошлого года (108,3 тыс. т)", - говорится в сообщении.

Лидерами по сбору картофеля в крае стали Ипатовский городской округ, Предгорный муниципальный район и Красногвардейский муниципальный район.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, часть урожая картофеля производители реализуют в Ставропольском крае, однако увеличение объема сбора позволяет также направлять картофель в регионы Центральной России. Около 1 тыс. т картофеля регион экспортирует в Ирак.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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