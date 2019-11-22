В Минтрансе сообщили, что приватизация "Совкомфлота" может состояться в 2020 году

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Приватизация "Совкомфлота" может состояться в 2020 году, компания к этому готова, сообщил журналистам заместитель министра транспорта РФ Юрий Цветков.

"Мой ответ да. Может состояться, конечно. "Совкомфлот", он всегда в таком состоянии stand by к приватизации, и он всегда стоит в прогнозном плане приватизации, он всегда готов", - сказал чиновник.

Цветков отметил, что, скорее всего, выберут схему приватизации, при которой приобрести акции "Совкомфлота" сможет неограниченный круг участников рынка.

"Я думаю, что это неограниченный круг участников, то есть раньше, насколько я помню, Минэкономразвития вело речь о стратегическом инвесторе, этот вариант тоже не исключается, но я думаю, что в целом это будет неограниченный круг участников. И я бы напомнил, что, в соответствии с документами, которые были приняты, часть средств, которые должны получить от приватизации, планировалась к передаче в уставный капитал компании, чтобы докапитализировать, чтобы она могла развивать проекты, в первую очередь, арктические проекты за счет собственных средств без привлечения бюджета. [Я считаю] этот вариант наиболее предпочтительный", - заключил замминистра.

В план программы приватизации на 2020-2022 годы включены "Совкомфлот", "Русгидро", "Транснефть", "Ростелеком", "Россети" и Объединенная зерновая компания.

О компании

Собственный и зафрахтованный флот группы компаний "Совкомфлот" включает 147 судов общим дедвейтом свыше 12,8 млн тонн, 82 судна обладают ледовым классом.