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Федерация работодателей Украины призвала власть прекратить импорт электроэнергии из России

Там сообщили, что в течение октября-ноября объемы импортируемой из РФ и Белоруссии электроэнергии составили более 3,3 млрд кВтч, что уже привело к вынужденной остановке некоторых украинских энергоблоков ТЭС

КИЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины призвала власть прекратить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии, поскольку это ведет к остановке украинских теплоэлектростанций (ТЭС). Об этом говорится в обращении федерации к президенту, премьер-министру, секретарю Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) и главе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"В течение октября-ноября 2019 года объемы импортируемой из Российской Федерации и Республики Беларусь электроэнергии составили более 3,3 млрд кВтч, что уже привело к вынужденной остановке некоторых украинских энергоблоков ТЭС. При условии сохранения таких тенденций будут остановлены 75% угледобывающих предприятий Украины и большинство атомных блоков", - считают авторы обращения.

По данным федерации, с начала года остатки энергетического угля на складах обогатительных фабрик и государственных шахт выросли почти в три раза и на сегодня составляют 206 тыс. тонн, а теплоэлектростанции отказываются закупать украинский уголь. Кроме того, связанное с ростом импорта российской электроэнергии падение цен на рынке "на сутки вперед" делает производство электроэнергии на ТЭЦ и ТЭС убыточным.

Федерация работодателей ТЭК призвала представителей власти прекратить импорт электроэнергии, отметив, что в противном случае может произойти остановка работы угледобывающих предприятий и увольнение более 100 тыс. горняков и энергетиков.

Поставки электроэнергии из России в режиме импорта начались с 1 октября. По данным издания "Сегодня", импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВтч до 4,5 млн кВтч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь еще в три раза - до 12 млн кВтч в сутки.

Ранее президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец сообщил, что импортеры электроэнергии демпингуют на украинском рынке, что убивает отечественную энергетику и грозит сорвать интеграцию в европейскую энергосистему. По его данным, объем российской электроэнергии, поставляемой на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.

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