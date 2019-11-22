Закон о предустановке российского софта на смартфоны. Что изменится для потребителей?

Верно. Пока нет перечня, какие приложения должны быть предустановлены. Но есть реестр программ для ЭВМ и баз данных. Его ведет Минкомсвязи РФ.

"Возможно, производителям будут рекомендовать софт из этого реестра. А может быть, создадут отдельный реестр. Пока неясно, как это будет реализовано, — говорит Валентин Макаров, президент НП "Руссофт" (объединяет разработчиков). — Сейчас в реестре Минкомсвязи РФ более 5 тыс. программ от российских производителей. Их по факту больше — созданием программ на продажу занимается порядка 130–140 тыс. разработчиков. Но, конечно, не все делают софт для потребителей электроники".

Макаров уточняет, что разработчики беспокоятся о том, как будет сформирован список программ.

"У нас есть два крупных разработчика решений в области информационной безопасности — "Лаборатория Касперского", Dr Web. Главное, чтобы производитель техники мог сам решать и выбирать из антивирусов, а не должен был установить конкретный продукт от одного разработчика".

С ним согласен президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКИТ) Артем Соколов. "Вопрос требует самого тщательного обсуждения, так как его [закона] применение создает риски формирования неравных условий конкуренции и потенциально может привести к колоссальным структурным изменениям на рынке", — сказал он.