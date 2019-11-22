Закон о предустановке российского софта на смартфоны. Что изменится для потребителей?

В России принят закон об обязательной предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и телевизоры Smart TV. Рассказываем, в чем его суть и что изменится для пользователей после вступления его в силу.
На каких гаджетах должны быть предустановлены российские программы?
В законе говорится про "отдельные виды технически сложных товаров".
На сайте Госдумы РФ в объяснении приводятся в пример смартфоны, компьютеры и телевизоры Smart TV. Уточняется, что правительство РФ определит подробный перечень устройств и программ.
На вышеперечисленных (и, возможно, каких-то других) гаджетах появятся такие российские приложения, как, например, браузер, поисковик, антивирус, мессенджер и пр. В какие сроки это произойдет — не указано, но закон должен вступить в силу с 1 июля 2020 года.
То есть еще неизвестно, какой софт будут ставить?
Верно. Пока нет перечня, какие приложения должны быть предустановлены. Но есть реестр программ для ЭВМ и баз данных. Его ведет Минкомсвязи РФ.
"Возможно, производителям будут рекомендовать софт из этого реестра. А может быть, создадут отдельный реестр. Пока неясно, как это будет реализовано, — говорит Валентин Макаров, президент НП "Руссофт" (объединяет разработчиков). — Сейчас в реестре Минкомсвязи РФ более 5 тыс. программ от российских производителей. Их по факту больше — созданием программ на продажу занимается порядка 130–140 тыс. разработчиков. Но, конечно, не все делают софт для потребителей электроники".
Макаров уточняет, что разработчики беспокоятся о том, как будет сформирован список программ.
"У нас есть два крупных разработчика решений в области информационной безопасности — "Лаборатория Касперского", Dr Web. Главное, чтобы производитель техники мог сам решать и выбирать из антивирусов, а не должен был установить конкретный продукт от одного разработчика".
С ним согласен президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКИТ) Артем Соколов. "Вопрос требует самого тщательного обсуждения, так как его [закона] применение создает риски формирования неравных условий конкуренции и потенциально может привести к колоссальным структурным изменениям на рынке", — сказал он.
Что изменится для потребителей? Вот я куплю смартфон в июле 2020 года. В нем не будет чего-то привычного?
Нет, все останется, но будут еще и приложения от отечественных производителей.
Этот закон не обязывает производителей гаджетов заменять свои приложения на российский софт. Речь о том, что программы от российских компаний должны быть. Но в настоящее время неизвестно, сколько приложений нужно будет предустанавливать. И неизвестно, какой класс приложений, — будут ли антивирусы и мессенджеры или только, скажем, браузер.
И речь не идет о том, что приложения от отечественных производителей должны быть "зашиты" в ОС так, чтобы их нельзя было удалить. По идее, пользователь сможет оставить или удалить предустановленные приложения, по желанию, скачать новые, как и в случае с любыми другими программами.
Говорят, что это закон против Apple. Почему его так называют?
Apple, согласно внутренней политике, не предустанавливает на гаджеты сторонние приложения.
Представители компании были против инициативы, также не поддерживали закон, когда он еще был законопроектом, представители Microsoft, Intel, Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). Российские разработчики — "Лаборатория Касперского", МТС, Mail.ru Group, "Мегафон" — были за концепцию.
Представитель РАТЭК Антон Гуськов прокомментировал "Ведомостям", что "если закон будет принят, производители будут вынуждены пересмотреть свою бизнес-модель работы в России". И позже объяснял The Bell, что Apple может уйти из России. "Для них Россия — не самый большой рынок, и они не будут из-за него менять свою политику. В итоге все их устройства будут попадать в Россию непрозрачным путем, а от этого пострадают и государство, и пользователи".
С этим мнением не согласен депутат Госдумы РФ, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. "Говорить о том, что Apple сейчас уйдет с рынка, это смешно. Это разговоры для излишнего нагнетания ситуации. Никуда Apple не уйдет и продолжит работу на рынке, я в этом глубоко убежден", — сказал ТАСС Горелкин.
Зачем этот закон нужен?
"Есть две основные идеи. Первая — содействие российским разработчикам в конкурентной борьбе с иностранными компаниями. Вторая — соблюдение закона о персональных данных. Разработчики приложений собирают информацию о пользователях — от перемещений до потребительских предпочтений и контактов из телефонной книги (как и зачем это делается, читайте в этом тексте). Власти страны хотят, чтобы данные о россиянах хранились у отечественных компаний", — считает Валентин Макаров.
Принятие этого закона "будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий", говорится в официальном отзыве правительства на проект закона.