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Число заявок на эксперимент по маркировке молока за месяц увеличилось вдвое

Всего заявки подали 124 компании

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Число заявок от представителей молочной отрасли на участие в эксперименте по маркировке продукции за месяц выросло в два раза. Соответствующие данные приводит в пятницу пресс-служба оператора маркировки - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"124 компании подали заявки на присоединение к эксперименту по маркировке и прослеживанию готовой молочной продукции. Таким образом, количество заявок увеличилось в ноябре вдвое по сравнению с октябрем", - говорится в сообщении.

В ЦРПТ отметили, что в ходе пилотного проекта было найдено оптимальное решение печати цифровых кодов - в типографии в момент производства упаковки. По данным оператора, это позволяет снизить до нуля затраты компаний на печатающее оборудование на линиях.

Эксперты прокомментировали агентству причины повышения роста подключений к системе со стороны отрасли. В частности, в компании "Курское молоко", которая уже является участником эксперимента, предположили, что быстрый рост возможен благодаря пониманию производителей о возможности эффективного управления продуктом и коммуникации с потребителем.

В свою очередь, управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк считает, что причиной активизации игроков молочного рынка стало одобрение Дмитрием Медведевым вышедшего на прошлой неделе постановления правительства РФ о сроках обязательного внедрения маркировки в отрасли, а также "заявления Минпромторга о невозможности переноса сроков введения данной системы для утвержденных категорий готовой продукции". Эксперт также добавил, что любому участвующему в процессе производителю молочной продукции необходимо время для установки и тестирования необходимого оборудования и проверки взаимодействия данной системы с системой "Меркурий", чтобы избежать в дальнейшем трудностей, когда маркировка станет обязательным условием для выпуска готовой продукции.

Эксперимент по маркировке стартовал в июле 2019 года и продлится до конца февраля 2020 года. Ранее правительство утвердило срок для введения обязательной маркировки молочной продукции - 1 июня 2020 года.

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