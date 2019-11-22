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РЖД планируют организовать агроэкспрессы в Казахстан и Узбекистан

В проекте речь идет о скидке 50% на тариф, которую будут предоставлять железные дороги трех стран-участниц маршрута

ОРЕНБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. РЖД и железные дороги Узбекистана и Казахстана совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) прорабатывают возможность запуска экспортных агропоездов по территории трех стран. Об этом руководитель проектов по развитию экспортной логистики РЭЦ Алевтина Кириллова сообщила в пятницу ТАСС в кулуарах Международного форума "Оренбуржье - сердце Евразии".

"Прорабатывается проект четырехстороннего соглашения между РЖД, казахстанскими железными дорогами, узбекистанскими железными дорогами и Российским экспортным центром на запуск экспортных агроэкспрессов из России в Узбекистан и в обратном направлении. Речь в нем идет о совместной деятельности по запуску холодных рефрижераторных агроэкспрессов и об установлении паритетной скидки на этот экспортно ориентированный маршрут", - сказала Кириллова.

В проекте речь идет о 50%-тной скидке на тариф, которую будут предоставлять железные дороги трех стран-участниц маршрута. Кириллова добавила, что соглашение будет подобно российско-китайской договоренности.

"Российский экспортный центр выступает определенным интегратором этой работы и, соответственно, те экспортеры, которые у нас будут формировать свою товарную массу для отправки в Узбекистан этими поездами, в случае принятия положительного решения, скидку получат. [Агроэкспрессы] стимулируют рост грузопотоков", - отметила она.

Сроки подписания соглашения между железными дорогами трех стран не установлены, но в РЭЦ рассчитывают, что к первому кварталу 2020 года скидка уже может быть предоставлена. Время внедрения в практику межгосударственной инициативы также будет зависеть от формирования товарной массы и грузопотоков, уточнила Кириллова.

"Агроэкспресс" - сервис ускоренных контейнерных поездов для доставки агропродукции, в том числе требующей соблюдения температурного режима. Первый подобный состав в Китай отправился в сентябре. Соглашение о сотрудничестве между "РЖД Логистикой", РЖД и "ФВК Север" было подписано 4 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума - 2019.

Теги
КазахстанУзбекистанРоссия
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