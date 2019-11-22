Медведев против введения жесткого определения неполного рабочего дня в Трудовой кодекс

ГОРКИ, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев высказался против того, чтобы жестко закреплять понятия неполного рабочего дня в Трудовом кодексе, так как такой подход, по его словам, может навредить, в том числе и работающим матерям.

"Вообще-то понятие неполного рабочего дня в законодательстве, конечно, есть. Другое дело, что это понятие толкуется по-разному, в зависимости от формы трудовых отношений, от того трудового договора, который человек заключает, и эти толкования даются в решениях судов", - сказал премьер, отвечая на вопросы на встрече с активом местных и первичных отделений партии.

"Не думаю, скажу вам откровенно, что нам нужно прямо в Трудовой кодекс вставлять жесткое определение. Это будет как разбить по интересам молодых мам", - добавил он.

Премьер пояснил, что может возникнуть ситуация, когда женщине могут сказать: "Это не помещается в определение, значит полный рабочий день". Медведев призвал в этом вопросе проявлять разумную гибкость.

"Мы стараемся в последнее время создавать такие трудовые конструкции, которые будут более гибкими, - сказал он. - Я даже выступил с идеей, которая получила очень широкий резонанс и массу отзывов, начиная от восторженных и заканчивая крайне скептическими, по поводу того, чтобы перейти в какой-то определенной перспективе на четырехдневную рабочую неделю".

Медведев отметил, что при определенных обстоятельствах четырехдневную рабочую неделю можно трансформировать в укороченный рабочий день для ряда сотрудников, когда они будут работать пять дней в неделю, но меньшее количество часов. "В современном смысле это будет неполная занятость, если мы когда-нибудь к этому придем с точки зрения трудовой нагрузки", - сказал он.