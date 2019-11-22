Реконструкция порта Магадана обеспечит загрузку предприятий и ускорит доставку

ТАСС, 22 ноября. Реконструкция рыбного терминала Магаданского морского порта позволит создать в регионе новые рабочие места, обеспечить загрузку береговых предприятий и ускорить доставку рыбной продукции в центральную часть России. При этом сама гавань может стать альтернативой портам Приморья, которые сейчас слишком загружены, сообщил ТАСС руководитель департамента рыбного хозяйства правительства Магаданской области Андрей Таболин.

В состав рыбного терминала Магаданского морского порта входят четыре причала, находящихся в федеральной собственности. Физический износ сооружений составляет 50-80%, что делает их непригодными для полноценной эксплуатации. Порту требуется реконструкция, однако средства на нее в госбюджете пока не предусмотрены. В октябре губернатор региона Сергей Носов сообщил о неудовлетворительном состоянии объекта вице-премьеру - полпреду президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу, вице-премьер поручил рассмотреть вопрос о передаче порта от ФГУП "Нацрыбресурс" в ведение региона.

"Наличие развитого рыбного терминала с возможностью приемки уловов в живом, свежем или охлажденном виде для дальнейшей обработки, хранения или транспортировки позволит обеспечить загрузку береговых предприятий и расширить ассортимент продукции, открыть новые логистические схемы с использованием автодороги "Колыма№. Увеличится спектр оказываемых услуг, включая снабжение судов, замену экипажей, приемку и хранение уловов и так далее. Это лишний раз подтверждает бюджетную эффективность проекта", - считает Таболин.

Он добавил, что эффект от реконструкции будет мультипликативным: модернизация терминала позволит также развить смежные производства, в том числе судоремонт, изготовление тары, ремонт орудий лова, а также создать в регионе новые рабочие места.

Альтернатива слишком загруженным портам

По словам руководителя департамента, при достаточном развитии магаданский рыбный порт может стать альтернативой слишком загруженным гаваням во Владивостоке. "В настоящее время загруженность мощностей портов Приморья с ежегодным простоем судов, нехваткой подвижного состава указывает на необходимость развития альтернативной транспортной магистрали. Такой альтернативой может стать Магаданская область и как ключевой элемент данной транспортной сети - рыбный терминал Магаданского морского порта", - отметил он.

Как считает Таболин, порт в Магадане может и не быть столь же востребованным, как приморские гавани, но будет использоваться как дополнительный маршрут и позволит их разгрузить. Привлечь заказчиков терминал сможет благодаря удобному расположению.

Гавань находится рядом с основными районами добычи многих водных биоресурсов - Охотское море богато разными видами рыбы, моллюсков и крабов. Благодаря этому на доставку улова уходит меньше времени, чем в других портах: переход судна из основных районов промысла до самого востребованного порта, расположенного во Владивостоке, летом составляет не менее шести суток. В то же время путь до порта Магадана займет всего один - два дня. Экономия будет особенно заметной с учетом того, что часть улова нужно в короткие сроки доставлять в центральную часть страны.

Однако для такой работы порту нужна серьезная модернизация. Большая часть добывающих судов (135 из из 156), работающих в высокопродуктивном районе промысла Охотского моря в непосредственной близости от города Магадана, относится к средне- и малотоннажным. При этом торговый порт не может их обслуживать, так как сейчас он ориентирован на транспортные и крупнотоннажные рыбопромысловые суда.

После реконструкции терминалом смогут пользоваться в том числе маломерные и малотоннажные суда, что должно ускорить развитие прибрежного рыболовства, туризма и любительского рыболовства. Пользователями порта также смогут стать суда береговой охраны, МЧС, транспортного флота.

Проблемы с реконструкцией гавани

Ранее проработать вопрос модернизации порта поручал вице-премьер РФ Алексей Гордеев. В частности, он говорил Росрыболовству о необходимости запустить с 2020 года подготовку необходимой документации и постепенно начать поэтапный ремонт.

Сейчас из-за значительного износа порт не соответствует требованиям техрегламента о безопасности объектов морского транспорта. За это несоответствие прокуратура Магаданской области уже выносила представление региональному филиалу ФГУП "Нацрыбресурс", в собственности которого находится терминал. Кроме того, в акватории порта затоплено более 10 морских судов, из-за чего нарушена безопасность мореплавания.

"За последние 30 лет гидротехнические сооружения рыбного терминала пришли в полный упадок. На полный капитальный ремонт ГТС необходимо около 1 млрд рублей", - отмечает Таболин.

По словам руководителя департамента рыбного хозяйства правительства Магаданской области, реконструкция гавани заложена в госпрограмме по развитию рыбохозяйственного комплекса России. "Однако выделение финансирования программой не предусмотрено", - добавил он.

Как отмечали в Росрыболовстве, физический износ сооружений настолько сильный, что капитальный ремонт невозможен, фактически это требует капитального строительства и больших вложений. Частные инвесторы в этом не заинтересованы, средств из госбюджета не предусмотрено.

Таболин отметил, что проект эффективен с точки зрения бюджетных вложений: "финансовая отдача" после реконструкции терминала может увеличиться в разы, так как он будет обеспечивать комплексное обслуживание судов, хранение и перевалку грузов. По его словам, сегодня государство получает доходы от порта только в виде платы от арендаторов площадей, тогда как новые виды деятельности увеличат поступления средств в бюджеты разных уровней и позволят окупить проект в достаточно короткие сроки. "Экономическая эффективность планируемых бюджетных инвестиций, на наш взгляд, очевидна", - считает он.

О "Нацрыбресурсе"

ФГУП "Нацрыбресурс" создано 9 сентября 1999 года для возведения, содержания, эксплуатации и развития гидротехнических сооружений, обеспечивающих выполнение работ в терминалах морских портов, предназначенных для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, обеспечения мер по реализации государственной программы России "Развитие рыбохозяйственного комплекса", а также иных федеральных целевых программ.