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"Винзавод", Artplay, "Флакон" и "Фабрика" объединяются в Союз креативных кластеров

Союз будет консультировать правительство Москвы "в области адекватного внедрения сектора творческих индустрий в экономику города", а также защищать интересы представителей креативных индустрий

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Крупнейшие творческие пространства Москвы "Винзавод", Artplay, "Флакон" и "Фабрика" объединяются в Союз креативных кластеров. В планах - запуск онлайн-платформы, проведение просветительских мероприятий, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе объединения.

"С одной стороны, эти кластеры являются независимыми и даже конкурирующими организациями, а с другой - они объединены нацеленностью на изменения в экономике, социуме и раскрытие творческих способностей отдельных людей. Именно поэтому "Винзавод", Artplay, "Флакон" и "Фабрика" объявляют о создании Союза Креативных Кластеров (СКК) в целях развития креативных индустрий, эффективного взаимодействия с правительством Москвы, федеральными органами власти, профессиональным и бизнес сообществом", - рассказали в пресс-службе.

Среди прочего задачей СКК станет консультирование правительства Москвы "в области адекватного внедрения сектора творческих индустрий в экономику города". Также Союз планирует защищать интересы представителей креативных индустрий и участников Союза в отношениях с государственными органами и арендодателями; участвовать в разработке нормативной базы, способствующей развитию креативных индустрий; с целью обмена опытом проводить просветительские мероприятия для представителей креативных индустрий.

В ближайшее время планируется запуск единой онлайн-платформы для освещения ключевых новостей и координирования дат крупных событий кластеров, входящих в Союз, а также разработки предложений по необходимым документам для развития и поддержки креативных кластеров в России.

"Союз необходим не только креативным кластерам, а в целом творческим индустриям столицы. Вопросов и направлений для деятельности много, нам предстоит построить конструктивный и главное практичный диалог с правительством Москвы. На данном этапе мы увидели проблемы, связанные с восприятием у города нашей деятельности. Попробуем вместе разобраться, отстаивая интерес всех креативных кластеров не в ущерб главному - самим творческим индустриям. Опыта и компетенций у нас предостаточно", - отметил основатель Центра современного искусства "Винзавод", президент Фонда поддержки современного искусства "Винзавод" Софья Троценко, чьи слова приводят в пресс-службе.

Основатель и владелец "Флакона" Николай Матушевский также считает, что креативные индустрии с каждым годом играют все более важную роль в экономике страны и в культурной повестке. "Объединившись с другими креативными кластерами Москвы, мы решили делиться своим, во многом уникальном для России, опытом, помогать в развитии креативных индустрий и создании новых, подобных нам, мест силы. Ведь именно в наших пространствах эти индустрии имеют наибольшую концентрацию", - приводятся в сообщении пресс-службы объединения его слова.

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