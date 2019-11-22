Членам ВТО вновь не удалось договориться по вакансиям в Апелляционном органе

ЖЕНЕВА, 22 ноября. /ТАСС/. Очередная попытка членов Всемирной торговой организации (ВТО) договорится о заполнении вакансий в Апелляционном органе потерпела в пятницу неудачу. Консенсуса опять не удалось достичь из-за позиции США, отклонивших предложение о начале процедуры отбора кандидатов, сообщил журналистам после заседания один из торговых представителей, говоривший на условиях конфиденциальности.

"США вновь заявили, что они не готовы поддержать предложение 117 членов ВТО, призывающих начать отборочный процесс для заполнения вакансий в Апелляционном органе", - отметил он.

Представитель Мексики от имени 117 членов ВТО на заседании Органа по разрешению споров ВТО "внес предложение этой группы о начале отборочного процесса на шесть вакантных мест в Апелляционном этом органе, из которых четыре - это нынешние вакансии, а два места станут вакантными, когда истечет 10 декабря второй срок полномочий (арбитров) Уджала Бхатия и Томаса Грэма". Мексиканский дипломат напомнил, что подобное предложение он представляет уже 29-й раз.

В свою очередь председатель ОРС Дэвид Уолкер информировал, что проведет консультации с членами ВТО, обратившимися ранее с апелляциями к арбитрам. Всего на настоящий момент подано 13 апелляций. На их рассмотрение требуется время. Между тем, до истечения срока полномочий арбитров Бхатия и Грэма осталось менее трех недель, и если к 10 декабря не удастся заполнить вакансии, то работа по рассмотрению апелляций может быть заблокирована. Волкер подчеркнул свою готовность "искать согласованное решение по улучшению работы Апелляционного органа и избежанию тупиковой ситуации в декабре".

Представитель США заявил на заседании, что его страна "все еще не готова" поддержать предложение о начале отбора кандидатов. По его словам, "фундаментальная проблема" состоит в том, что Апелляционный орган не соблюдает процедурные правила ВТО. Ранее Вашингтон не раз упрекал этот орган в том, что он не укладывается в установленные сроки при рассмотрении апелляций.

В Апелляционном органе сейчас представлены три арбитра из семи. Вакансии не удается заполнить из-за отсутствия консенсуса, так как США упорно отвергают предложения об урегулировании проблемы. Три арбитра - это минимальное число экспертов, необходимое для рассмотрения апелляций в ВТО. Стоит одному, а тем более двум из них уйти в отставку, и работа Апелляционного органа будет парализована. Именно такой паралич может случиться 10 декабря.