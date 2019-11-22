Путин призвал сделать более устойчивым экономический рост в России в ближайшие три года

НОВО-ОГАРЕВО, 22 ноября. /ТАСС/. Экономический рост в России в ближайшие три года необходимо сделать более устойчивым, качественным и динамичным. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Как известно, 21 ноября Госдума приняла федеральный бюджет на 2020-2022 годы, а также бюджеты трех государственных внебюджетных фондов. Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным", - сказал президент.

Путин добавил, что за счет этого роста необходимо добиться увеличения доходов граждан. Он предложил участникам совещания обсудить и другие текущие темы экономической повестки. "Что называется, сверим часы. Надеюсь, что эта сверка часов приведет к большей координации между различными министерствами, ведомствами, различными структурами, которые занимаются вопросами экономики", - сказал глава государства.

В совещании у главы государства принимают участие руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник главы государства Андрей Белоусов, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Орешкин.