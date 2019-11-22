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В Дагестане собрали рекордный за последние 32 года урожай риса

В 2019 году аграрии Дагестана собрали 97,4 тыс. т риса

МАХАЧКАЛА, 22 ноября. /ТАСС/. Аграрии Дагестана в текущем году собрали рекордный за последние 32 года урожай - более 97 тыс. т риса. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

"В 2019 году аграрии Дагестана собрали 97,4 тыс. т риса. Этот показатель стал рекордным за последние 32 года. Всего в республике рис был убран с площади 21,4 тыс. га, средняя урожайность культуры составила 45,5 центнера с гектара. Наилучшие результаты развития отрасли рисоводства в Дагестане были достигнуты в 1987 году, когда с площади 26,2 тыс. га было собрано 89,1 тыс. т риса при средней урожайности 34 ц/га. Таким образом, урожай текущего года стал рекордным для республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние два года при поддержке республиканских властей и Минсельхоза России "положено начало возрождению рисоводческой отрасли в Дагестане". "Предпринимаемые меры уже позволили значительно увеличить площади под рисом, его урожайность и валовый сбор. В ближайшие годы в регионе планируется достичь показателей по сбору риса на уровне 150-160 тыс. т", - сообщается в тексте.

По данным пресс-службы, на территории республики за последний год открыты 3 рисоперерабатывающих производства. Они расположены вблизи от рисовых чеков в Кизлярском районе и способны переработать около 50% производимого в регионе риса-сырца. Там установлено современное оборудование, в производстве применяются методы лазерного фотосепарирования, позволяющие разделить крупу на несколько фракций. Кроме того, при одном из заводов функционирует селекционно-семеноводческий центр, где за сутки могут подготовить около 300 т семенного материала.

"Переработанный рис фасуется в упаковки и биг-бэги весом от 200 гр до одной т. В таком виде крупа поставляется в дагестанские магазины. Однако также активно осваивается внутрироссийский и международный рынки - несколько пробных партий отправлено в Татарстан, есть предварительные договоренности о поставках риса с компаниями из Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана. Таким образом, дагестанский рис становится вторым экспортоориентированным продуктом, наряду с дагестанской бараниной", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Минсельхозпроде Дагестана, в настоящее время в республике насчитывается 46,1 тыс. га рисовых чеков, из них пригодны к эксплуатации в составе севооборотов под рис и другие культуры - 23 тыс. га, подлежат восстановлению - 23,1 тыс. га. Начиная с 2008 года, площади посевов риса в Дагестане выросли на 152,7% (с 7,7 тыс. га в 2008 году до 19,5 тыс. га в 2018 году).

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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