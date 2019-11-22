ФАС может оштрафовать МГТС на сумму до 500 тыс. рублей за недостоверную рекламу

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России признала ПАО "МГТС" (входит в группу МТС) виновным в распространении СМС-рекламы о тарифе Super Smart, которая вводила граждан в заблуждение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"ФАС России признала ПАО "МГТС" виновным в распространении гражданам смс-рекламы о тарифе "Super Smart", которая вводила их в заблуждение. Комиссия ведомства установила, что в рекламном сообщении компании отсутствовала информация о том, что только в период промо-акции или при покупке 2-3 сим-карт абонентская плата по этому тарифу будет составлять 350 руб./мес. ФАС России пришла к выводу, что при отсутствии такой существенной информации искажается информация о стоимости услуги для потребителей, и они вводятся в заблуждение", - говорится в сообщении.

По факту несоблюдения требований закона "О рекламе" МГТС как рекламодателю ведомство выдало предписание о прекращении нарушения. Материалы дела были переданы для возбуждения дела об административном правонарушении. Оператору связи грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.