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Мантуров сообщил о создании Арктического центра судостроения и ремонта в ОСК

По словам главы Минпромторга, создание центра на базе трех предприятий позволит, в частности, консолидировать ресурсы и оптимизировать издержки

МУРМАНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Арктический центр судостроения и судоремонта будет создан в Мурманской области на базе трех предприятий Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Буквально сегодня финализировали решение с ОСК, Мурманской областью по консолидации трех предприятий ("Нерпа", 35-й судоремонтный завод и 10-й судоремонтный завод - прим. ТАСС) по созданию на базе этих предприятий Арктического центра судостроения и судоремонта", - сказал он.

По словам министра, это позволит консолидировать ресурсы, оптимизировать издержки, повысить управляемость, а также сконцентрировать ресурсы на этих предприятиях.

Ранее в пятницу Мантуров провел заседание координационного совета по промышленности по теме диверсификации оборонно-промышленного комплекса.

"Основные механизмы федеральной господдержки уже работают, доля гражданской продукции в общем объеме выпуска оборонных предприятий достигла почти 21% - выше плановых годовых показателей", - отметил он.

Как пояснил журналистам губернатор Мурманской области Андрей Чибис, создание арктического центра судостроения и ремонта позволит привлечь инвестиции в экономику региона и создать дополнительные рабочие места.

"Те, компетенции, которые есть, те мощности, которые существуют, и тот спрос, который сегодня у нас есть благодаря большим инвестпроектам, все это обеспечивает спрос и загрузку. Наша задача сделать так, чтобы у нас появился настоящий центр судоремонта с "головой" в Мурманской области. Соответственно, крупный налогоплательщик и крупный работодатель, в том числе для наших молодых ребят, которых мы очень активно готовим", - сказал глава региона.

Правительство Мурманской области и Объединенная судостроительная корпорация сегодня также подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее создание в Мурманской области комплекса "Полярный" на базе судоремонтного завода "10 СРЗ", сообщил Минпромторг.

В новость внесены изменения (19:46 мск) - добавлены подробности после пятого абзаца

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияАрктика сегодняМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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