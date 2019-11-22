{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минпромторг может выделить 5 млрд рублей на создание испытательных полигонов для Арктики

Всего планируется создать три таких полигона

МУРМАНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ планирует выделить 5 млрд рублей на создание трех испытательных полигонов нефтегазового и горнопромышленного оборудования для Арктики, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров.

"Сейчас в планах стоит финансирование в объеме 5 млрд трех полигонов, включая Мурманский, потом еще в Якутии и в Ненецком округе", - сказал министр.

Он также добавил, что испытательный полигон оборудования для Арктики будет создан в 2023 году.

При этом министр отметил, что финансирование проекта может начаться в 2021 году.

"С учетом того, что будет создаваться примерно два года, то к 2023 году или к концу 2023 года может завершиться", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Арктическая зона полигонов предназначена для испытания опытных образцов оборудования, материалов, а также продуктов питания и технологических разработок. Работу по созданию полигонов планируется проводить в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года".

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияАрктика сегодня
Реклама на ТАСС
Мантуров сообщил о создании Арктического центра судостроения и ремонта в ОСК
По словам главы Минпромторга, создание центра на базе трех предприятий позволит, в частности, консолидировать ресурсы и оптимизировать издержки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС