Минпромторг может выделить 5 млрд рублей на создание испытательных полигонов для Арктики

МУРМАНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ планирует выделить 5 млрд рублей на создание трех испытательных полигонов нефтегазового и горнопромышленного оборудования для Арктики, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров.

"Сейчас в планах стоит финансирование в объеме 5 млрд трех полигонов, включая Мурманский, потом еще в Якутии и в Ненецком округе", - сказал министр.

Он также добавил, что испытательный полигон оборудования для Арктики будет создан в 2023 году.

При этом министр отметил, что финансирование проекта может начаться в 2021 году.

"С учетом того, что будет создаваться примерно два года, то к 2023 году или к концу 2023 года может завершиться", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Арктическая зона полигонов предназначена для испытания опытных образцов оборудования, материалов, а также продуктов питания и технологических разработок. Работу по созданию полигонов планируется проводить в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года".