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Инновационную импортозамещающую печь обжига запустили на Новочеркасском электродном заводе

Как сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, благодаря этому предприятие "ЭПМ" сделает еще один шаг к тому, чтобы максимально эффективно и полностью обеспечить российские металлургические компании необходимым для них для них сырьем

НОВОЧЕРКАССК /Ростовская область/, 22 ноября. /ТАСС/. Современная импортозамещающая кольцевая печь первичного обжига электродов Riedhammer введена в эксплуатацию на крупнейшем в РФ предприятии по выпуску графитированных электродов - Новочеркасском электродном заводе (ЭПМ-НЭЗ, входит в группу "ЭПМ") в Ростовской области.

Графитированные электроды используются в производстве стали, основные потребители продукции - машиностроительные заводы. В 2017 году группа "ЭПМ" произвела 42 тыс. тонн графитированных электродов, а в 2018 году планировала произвести 55 тыс. тонн. В июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме Минпромторг РФ, правительство Ростовской области и группа "ЭПМ" заключили спецконтракт, по которому "ЭПМ" инвестирует свыше 2,7 млрд рублей в модернизацию завода в Ростовской области до конца 2023 года.

"У нас реализован специальный инвестиционный контракт, который был подписан тремя сторонами. Сегодня здесь появилась новая печь, благодаря которой предприятие "ЭПМ" сделает еще один шаг к тому, чтобы максимально эффективно и полностью обеспечить наши российские металлургические компании таким необходимым для них продуктом, таким необходимым для них сырьем", - сказал на церемонии запуска печи заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

По данным предприятия, печь обжига Riedhammer на сегодняшний день является самым эффективным способом обжига электродов и в два раза превосходит по техническим показателям текущие аналоги. Общая стоимость реализации проекта составила более 1,5 млрд рублей.
"На следующий год еще у нас ряд проектов, мы планируем где-то порядка 700 млн рублей инвестировать в следующий этап проекта. Этот год примерно 1,3 млрд рублей была цифра инвестиций. Источниками инвестиций у нас являются в основном собственные средства", - рассказал журналистам генеральный директор Группы "ЭПМ" Виктор Нечуятов, подчеркнув, что компания продолжит модернизацию производства.

Как уточнил Евтухов, основной акцент сделан на экспорт. "Любое производство, которое у нас открывается в РФ, безусловно влияет на импортозамещение только в положительном ключе. У нас основной акцент делается на экспорт нашей продукции с высокой добавленной стоимостью, есть задача по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта к 2024 году. Продукция, которая производится "ЭПМ", она будет поставляться не только на внутренний рынок, но и на глобальные, на внешние рынки - это очень важно, потому что мы можем создавать хороший продукт", - уточнил Евтухов. 

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РоссияРостовская область
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