Гендиректор "Ингосстраха" Михаил Волков станет президентом компании

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Совет директоров СПАО "Ингосстрах" принял решение назначить Михаила Волкова, занимающего должность гендиректора, президентом компании. Место Волкова с 26 ноября займет Константин Соколов, говорится в сообщении "Ингосстраха".

В компании вводятся две новые должности - президента и первого заместителя генерального директора.

Волков будет курировать направления, связанные с построением эффективной коммуникации компании с клиентами, а также представлением интересов компании во взаимоотношениях с органами государственной власти в сфере законотворческих проектов и взаимодействии с внешними партнерами "Ингосстраха".

Основными задачами Соколова, занимавшего должность заместителя председателя совета директоров компании, будут повышение эффективности операционной деятельности "Ингосстраха", сохранение лидерства компании на страховом рынке и укрепление кадрового состава.