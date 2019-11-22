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Гендиректор "Ингосстраха" Михаил Волков станет президентом компании

Должность генерального директора займет Константин Соколов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Совет директоров СПАО "Ингосстрах" принял решение назначить Михаила Волкова, занимающего должность гендиректора, президентом компании. Место Волкова с 26 ноября займет Константин Соколов, говорится в сообщении "Ингосстраха".

В компании вводятся две новые должности - президента и первого заместителя генерального директора.

Волков будет курировать направления, связанные с построением эффективной коммуникации компании с клиентами, а также представлением интересов компании во взаимоотношениях с органами государственной власти в сфере законотворческих проектов и взаимодействии с внешними партнерами "Ингосстраха".

Основными задачами Соколова, занимавшего должность заместителя председателя совета директоров компании, будут повышение эффективности операционной деятельности "Ингосстраха", сохранение лидерства компании на страховом рынке и укрепление кадрового состава.

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