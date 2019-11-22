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Порты Крыма готовы принимать паромы из других стран

Министр транспорта региона Сергей Карпов при этом отметил, ведутся переговоры не только с Турцией, но и с другими странами

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Порты и инфраструктура Крыма готовы к возобновлению паромного сообщения с Турцией и другими странами, однако фактически оно пока не началось, сообщил в пятницу ТАСС министр транспорта Крыма Сергей Карпов.

"Никакого парома не запускалось между Крымом и Турцией. Ни вчера, ни сегодня. И завтра тоже не будет, - сказал он, отметив при этом, что переговоры о запуске такого сообщения ведутся. - Переговоры у нас ведутся не только с Турцией, но и с другими странами: паромная переправа, и прием других судов с любых территорий, у нас все к этому готово".

По его словам, в Крыму готовы к предложениям о морском сообщении. "Понятно, есть какие-то ограничения по приемке судов у портов. Но в целом порты у нас работоспособные, есть таможенные службы, портовые службы, которые могут оказывать комплекс услуг, связанных с перемещениями грузов и пассажиров. Поэтому, может быть, не ко всему, но к сообщению они точно готовы", - пояснил он.

В пятницу на заседании комитета Госсовета Крыма по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства директор автономной некоммерческой организации "Южный региональный центр поддержки экспорта" Наталья Серова сообщила о запуске первого парома Зонгулдак - Керчь.

В октябре 2017 года власти Турции приняли решение не принимать корабли, прибывающие из портов Крыма. Запрет касается кораблей под любым флагом.

Теги
ТурцияРоссияКрым
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