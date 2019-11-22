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Мурманская область и ОСК создадут морехозяйственный комплекс "Полярный" за 2,3 млрд рублей

Комплекс будет, в частности, предоставлять промысловым судам причалы для швартовки и стоянки

ТАСС, 22 ноября. Правительство Мурманской области и АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) в пятницу подписали соглашение о создании морехозяйственного комплекса "Полярный" на базе 10-го судоремонтного завода (СРЗ). Комплекс будет предоставлять промысловым судам причалы для швартовки и заниматься глубокой переработкой сырья, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и президент АО "ОСК" Алексей Рахманов подписали соглашение о сотрудничестве в создании на базе АО "10 СРЗ" в г. Полярном морехозяйственного комплекса "Полярный". Инвестиции в проект составят порядка 2 млрд 300 млн рублей", - отмечается в сообщении по итогам выездного заседания координационного совета по промышленности Минпромторга РФ в Мурманске.

По данным пресс-службы, морехозяйственный комплекс "Полярный" будет предоставлять промысловым судам причалы для швартовки и стоянки, осуществлять выгрузку, приемку, хранение и отгрузку рыбопродукции, вести глубокую переработку поставленного на берег сырья, предоставлять рыбакам услуги технического обслуживания судов.

"Это очень хороший пример диверсификации, очень важная веха на пути к тому, что мирная продукция и военные предприятия могут сосуществовать совместно. Это и поддержание актива в должном состоянии, чтобы он мог в любой момент переключиться на решение государственных задач. И это решение проблематики Мурманской области, где готовых практических мощностей по гражданскому судоремонту практически нет", - цитирует пресс-служба слова Рахманова.

По словам Чибиса, в настоящий момент на ремонт гражданских судов, приписанных к портам Мурманской области, судовладельцы ежегодно тратят порядка 2 млрд рублей, и лишь 540 млн рублей из этой суммы приходится на долю судоремонтных мощностей Заполярья. Остальное уходит за рубеж.

"К сожалению, в значительной степени рыболовный флот сегодня обслуживается не в России. В этом смысле мы очень серьезно проигрываем конкурентам, например из Норвегии. При том, что у нас один из крупнейших рыбопромышленных кластеров, мы добываем огромные объемы рыбы. Наши суда и компании являются потенциальными потребителями услуг судоремонта в Мурманской области. 24 судна заложены или уже дорабатываются по инвестквоте для наших рыбопромышленников. Эти суда мы уже имеем шанс забрать на судоремонт, на обслуживание - себе, а не отдать в порты других стран", - приводит пресс-служба слова Чибиса.

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РоссияАрктика сегодняМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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