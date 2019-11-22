В "Сколково" заявили, что стартапы РФ все более привлекательны для зарубежных инвесторов

ХЕЛЬСИНКИ, 23 ноября. /ТАСС/. Молодые инновационные компании из России, в том числе резиденты "Сколково", все больше привлекают внимание зарубежных инвесторов. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов на ежегодной технологической конференции Slush в Хельсинки.

"Slush является одной из самых крупных в мире площадок, где встречаются инноваторы, поэтому нам всегда интересно сюда приезжать. Оценку нашим компаниям должны давать потенциальные клиенты, но мое впечатление таково, что качество сколковских стартапов из года в год растет и они, на мой взгляд, становятся все более привлекательны и для зарубежных клиентов и инвесторов", - подчеркнул он.

По словам Дроздова, в последние годы Финляндия, являющаяся родиной Slush, стала достаточно мощным инновационным хабом и поэтому ею интересуются в том числе и стартапы из РФ.

"Думаю, что Финляндия просто в силу добрососедских отношений, которые установились между нашими странами, интересна для российских компаний. Вообще, на мой взгляд, между нашими гражданами сложились теплые отношения и каких-то предубеждений, которые могут существовать у стран, находящихся дальше от нас, меньше. Поэтому общение с российскими предпринимателями для финнов тоже не кажется экзотикой", - считает Дроздов.

Председатель правления фонда напомнил, что в 2020 году "Сколково" будет праздновать 10-летний юбилей. "В год десятилетия фонда ключевыми мероприятиями, которые мы проведем, станут те же, что и в этом году, - Startup Village и форум "Открытые инновации". Возможно, некоторые знаковые мероприятия, проходившие в предыдущие годы на других площадках, в следующем пройдут в "Сколково", - рассказал он.

"Конкретный перечень мероприятий еще согласуется, но я не хотел бы, чтобы это воспринималось как какая-то разовая акция, которая уйдет в небытие после юбилея. Все-таки это результат планомерной работы, развития "Сколково" как привлекательного места для работы, проведения мероприятий, объединяющих самых разнообразных людей. И десятилетие - это просто повод усилить нашу работу по созданию такого центра жизни и активности. Надеюсь, в следующие дни рождения все будет так же насыщенно", - подчеркнул Дроздов.