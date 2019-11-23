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Производство российского электрокара Zetta планируют начать в I квартале 2020 года

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что сертификация машины находится на финальном этапе
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МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Серийное производство первого российского электромобиля Zetta планируется начать в I квартале 2020 года, сертификация машины находится на финальном этапе. Об этом ТАСС сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Мне коллеги докладывали, что она (сертификация электромобиля Zetta - прим. ТАСС) находится на финальном этапе. Надеюсь, что это вот-вот произойдет. Производство они должны запустить в I квартале 2020 года. Обещали мне об этом первому доложить", - сказал министр.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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