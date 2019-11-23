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XIX съезд "Единой России"

Гордеев поддерживает предложение о заключении экспортных соглашений на рынке сахара

По мнению вице-премьера, особенно перспективными для России являются рынки Средней Азии

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер России Алексей Гордеев поддерживает предложение ФАС о заключении экспортных соглашений на рынке сахара. Об этом он сообщил журналистам в субботу в кулуарах XIX съезда партии "Единая Россия".

"Инициатива правильная. Понятно, что объединение производителей сахара позволяет более мощно выглядеть на экспортных рынках", - сказал он.

По мнению вице-премьера, особенно перспективными для России являются рынки Средней Азии. "Очень надеемся на наших партнеров и то, что мы сможем предложить условия не хуже, чем покупка сырца. Но над этим идет работа", - отметил Гордеев.

В конце сентября 2019 года на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления правительства РФ, которым разрешается совместный экспорт производителями белого сахара или свекловичного сахара-сырца. При этом объем экспорта товаров в рамках такого соглашения не должен превышать допустимый объем, установленный Минсельхозом РФ.

ФАС - разработчик документа - полагает, что совместный объем производства компаний, которые смогут заключать такие соглашения, должен составлять не менее 70% сахара в России. Предложение ФАС о предоставлении права производителям сахара заключать соглашения о формировании объединений с целью экспорта поддержал Минсельхоз.

Экспорт зерна

Гордеев также рассчитывает, что идея создания "зерновой ОПЕК" (организации стран - экспортеров зерна) может обсуждаться в январе 2020 года на саммите министров сельского хозяйства, который пройдет в рамках выставки "Зеленая неделя" в Берлине. 

"В январе, я надеюсь, будет саммит министров сельского хозяйства в рамках "Зеленой недели" в Берлине. Думаю, это один из вопросов, который возьмут обсуждать все министры", - сказал он, отвечая на вопрос о том, на каком этапе находится реализация идеи "зерновой ОПЕК".

Гордеев выступил с предложением о создании "зерновой ОПЕК" на встрече с министром продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлией Клекнер и премьер-министром земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом в рамках международной выставки готовых продуктов питания ANUGA-2019 в Кельне в октябре 2019 года. Тогда же он сообщил, что в организацию могли бы войти Россия, ЕС, США, Канада, Аргентина, другие страны. Он также предложил в рамках выставки "Зеленая неделя" в Берлине обсудить вопрос координации ведущих мировых производителей зерна.

Теги
Гордеев, Алексей ВасильевичРоссияXIX съезд "Единой России"
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