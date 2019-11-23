{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Очередная встреча по вопросу транзита газа через Украину состоится на следующей неделе

На встрече будут обсуждаться технические вопросы
Министр энергетики РФ Александр Новак Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Министр энергетики РФ Александр Новак
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Очередная техническая встреча с участием "Газпрома", "Нафтогаза" и газотранспортного оператора Украины по вопросу продления контракта на транзит газа состоится на следующей неделе. Об этом журналистам сказал министр энергетики Александр Новак в кулуарах всероссийского съезда "Единой России".

На эту тему

"На следующей неделе будут очередные технические консультации", - сказал он.

"Они идут в рабочем порядке, обсуждаются технические вопросы. В первую очередь между "Газпромом", "Нафтогазом" и оператором газотранспортной системы Украины. Вопрос прежде всего коммерческих компаний", - добавил он.

Представители России, Евросоюза и Украины 20 ноября провели технические консультации по газу, по итогам которых было решено продолжить переговоры в ближайшие дни и подвести итоги на следующей неделе.

Переговоры о транзите

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают 31 декабря. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины - "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Украина в свою очередь имеет обязательства по внедрению европейского энергетического законодательства до конца этого года.

Россия готова заключить транзитный контракт по европейским правилам, если Украина успеет завершить все необходимые процедуры. В качестве запасного варианта российская сторона предлагает продлить действующий договор на 2020 год. Кроме того, РФ готова возобновить поставки газа на Украину, которые были прекращены в 2015 году, по сниженной на 25% цене. По словам Новака, обсуждались ежегодные поставки 15 млрд куб. м газа с 2020 года.

Диалог осложняют судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом". Оптимальным Москва считает "пакетное решение", которое включает в себя отказ от взаимных претензий и отмену штрафа Антимонопольного комитета Украины в $6,5 млрд. Однако в "Нафтогазе" заявляют, что не намерены отказываться от судебных исков к "Газпрому".

Теги
Новак, Александр ВалентиновичУкраинаРоссияГазовый конфликт России и УкраиныXIX съезд "Единой России"
Реклама на ТАСС
XIX съезд "Единой России"
В Арктический центр судостроения и ремонта в Мурманске вложат не менее 20 млрд рублей
Как сообщил губернатор региона, трансформация предприятий в единый центр арктического судоремонта позволит оптимизировать издержки ОСК, а также утвердить и реализовать эффективную инвестиционную программу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС