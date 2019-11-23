Россия и Норвегия обсуждают поставки SSJ-100

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. РФ обсуждает с Норвегией поставки самолетов SSJ-100, сообщил в субботу ТАСС глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Диалог [о поставках самолетов SSJ-100] идет, действительно. Конечно, пока еще никаких решений нет", - сказал он.

В октябре газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.

Позже Norwegian Air Shuttle заявила, что не подписывала соглашений о поставках самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).