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XIX съезд "Единой России"

В Арктический центр судостроения и ремонта в Мурманске вложат не менее 20 млрд рублей

Правительство Мурманской области и Объединенная судостроительная корпорация подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее создание в регионе комплекса "Полярный"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Инвестиции в создание Арктического центра судостроения и судоремонта в Мурманской области на базе трех предприятий Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) составят не менее 20 млрд рублей, сообщил ТАСС в субботу губернатор Мурманской области Андрей Чибис в кулуарах XIX съезда "Единой России".

"Минимальный объем инвестиций в проект составит 20 млрд рублей. Трансформация предприятий в единый центр арктического судоремонта позволит оптимизировать издержки [ОСК], а также утвердить и реализовать эффективную инвестиционную программу, в которой мы нуждаемся. Большой отдельный объем заказов [будет обеспечивать] Северный флот ВМФ России", - сказал Чибис.

Планы по строительству центра судостроения и судоремонта ОСК в Мурманской области озвучил журналистам накануне глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. На базе будущего центра планируется консолидировать три предприятия - компанию "Нерпа", 35-й судоремонтный завод и 10-й судоремонтный завод. По его словам, это позволит консолидировать ресурсы, оптимизировать издержки, повысить управляемость и сконцентрировать ресурсы на этих предприятиях.

Также в субботу правительство Мурманской области и Объединенная судостроительная корпорация сегодня подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее создание в Мурманской области комплекса "Полярный" на базе судоремонтного завода "10 СРЗ".

Теги
РоссияАрктика сегодняМурманская областьXIX съезд "Единой России"
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