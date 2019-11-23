Законопроект по допуску на шельф может быть внесен в правительство в ближайшее время

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Законопроект по доступу частных компаний на шельф в ближайшее время может быть внесен на рассмотрение правительства. Об этом в субботу журналистам сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Мы его [законопроект] смотрели уже. Он действительно готов к внесению в правительство. Сейчас там технологический чисто момент. Думаю, что будет в ближайшее время внесен. Там все нормально", - сказал Трутнев.

"У нас два документа в высокой степени готовности: по допуску компаний на шельф и арктические преференции. И еще план Северного морского пути. Я его первый раз развернул, сейчас он сделан и сделан достаточно прилично. Все слои отдельно выделены - связь, безопасность, транспорт", - добавил он.

По итогам августовского совещания Трутнева и вице-премьера РФ Дмитрия Козака было дано поручение разработать законопроекты, расширяющие доступ частных инвесторов к разработке арктического шельфа. Согласно поручению, законопроект по расширению допуска частных инвесторов для разработки шельфа Арктики должен предусматривать "расширение круга лиц, которым может быть предоставлено право пользования недрами, содержащими запасы и ресурсы углеводородного сырья, расположенными на континентальном шельфе Арктической зоны РФ".

В настоящее время по закону только подконтрольные государству компании (в которых государству принадлежит не менее 50%), имеющие как минимум пятилетний опыт работы на шельфе, могут претендовать на разработку недр российского шельфа Арктики. С 2016 года действует мораторий на выдачу новых лицензий на шельфовые месторождения, и сейчас к шельфу допущены только "Газпром" и "Роснефть".

Трутнев оценивал ресурсы шельфа Арктики в 17 млрд тонн жидких углеводородов и 85 трлн кубометров газа. При этом степень геологической изученности Арктики в целом и шельфа в частности остается крайне низкой, отмечал он.