Ростех ведет тяжелые переговоры с ВТБ и Сбербанком по долгам ОАК

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Ростех ведет тяжелые переговоры с ВТБ и Сбербанком о реструктуризации долгов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Да, переговоры ведем. Продвигается тяжело. Сумма большая, и, конечно, сложно решить, каким образом все это закрывать", - сказал он. "В основном это ВТБ, Сбербанк", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос, с какими банками ведутся переговоры.

По словам Чемезова, 350 млрд проблемной задолженности ОАК образовались за счет старых кредитов, полученных в 1990-х годах. "Наверное, все банки вряд ли смогут на себя взять <...> Часть, может быть, бюджет, часть реструктурировать долг, еще какие-то варианты. Решить однозначно вопрос невозможно", - пояснил он.

В июле Чемезов сообщал о необходимости докапитализации ОАК на сумму более 300 млрд рублей для ее "окончательного финансового оздоровления". На прошлой неделе в Дубае Чемезов сообщил журналистам, что процесс передачи акций ОАК Ростеху планируется завершить в первой половине 2020 года. По его словам, при реорганизации ОАК будет выделено три или четыре дивизиона: гражданский, военный, транспортный, и, возможно, стратегической авиации.

По словам Чемезова, вопрос о смене руководства и названия ОАК пока не поднимался. Ростех также намерен создать две структуры по сервисному обслуживанию гражданской и военной техники.

ОАК - российский холдинг, объединяющий 24 основные компании отечественного авиапромышленного комплекса и 15 авиаремонтных заводов. Владеет правами на марки гражданских и военных самолетов Су, МиГ, Ил, Ту, Як, Бе. Входит в перечень стратегических предприятий РФ, сейчас идет процесс интеграции ОАК в Ростех. В октябре 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче 92,31% акций ОАК в капитал Ростеха.