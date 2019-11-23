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XIX съезд "Единой России"

Минтруд готовит замечания к законопроекту о новой системе пенсионных накоплений

Глава ведомства Максим Топилин сообщил, что у Минтруда есть вопросы, в частности, по обеспечению гарантий и по страхованию ответственности
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Описание
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Министерство труда и социального развития РФ получило законопроект Минфина о гарантированном пенсионном плане и готовит замечания к этому документу. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин в кулуарах съезда "Единой России".

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"Да, видели. Наконец Минфин прислал его официально. Мы сейчас готовим замечания. У нас есть вопросы по обеспечению гарантий, по страхованию ответственности и так далее", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Минфин и ЦБ РФ 29 октября представили новый вид системы накопительной пенсии - гарантированный пенсионный план (ГПП), который позволит россиянам создавать накопления самостоятельно или при помощи работодателя, добровольно перечисляя средства из зарплаты в негосударственные пенсионные фонды.

В качестве мотивирующего фактора разработчики системы представили ряд налоговых льгот, которые будут доступны пользователям счетов ГПП. Граждане смогут получить 13% вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) на ежемесячный взнос, не превышающий 6% от зарплаты. Для работодателей, перечисляющих взносы по ГПП своих работников, также предусмотрены налоговые льготы. В частности, они смогут получить льготу по налогу на прибыль, отнеся понесенные расходы на себестоимость.

Теги
Топилин, Максим АнатольевичРоссияXIX съезд "Единой России"
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