Росавтодор одобрил проект моста через реку Лену

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Росавтодор рассмотрел проект моста через реку Лену в Якутии, он ведомству "понравился", сообщил журналистам в субботу министр транспорта Евгений Дитрих.

"Мост через Лену. Как мы с вами помним, есть региональный проект, который субъект РФ строит на принципах концессионного соглашения... региональный проект, который коллеги сейчас дорабатывают, структурируют и пришлют нам. Росавтодор его посмотрел, он ему понравился. Соответственно, будем выходить с этим проектом", - сказал он.

"Как только Росавтодор его отдаст, мы его тут же посмотрим, достаточно оперативно", - добавил министр, отвечая на вопрос о том, когда Минтранс может внести проект строительства моста на рассмотрение правительства.

Строительство моста через Лену в Якутии вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Проект позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся три федеральных маршрута: железнодорожный, речной и авиационный, а также три региональные автодороги. Открытие моста, как предполагается, приведет к росту в регионе грузоперевозок в три раза - до 6 млн т в год.

Стоимость строительства моста, по предварительным расчетам, может составить 83 млрд рублей. Проект предполагается реализовывать на условиях государственно-частного партнерства. Впрочем, как ранее заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, четких сроков решения правительством РФ вопроса о согласовании проекта строительства моста через Лену в Якутии нет. По его словам, ранее глава Якутии Айсен Николаев информировал президента РФ Владимира Путина, что вопрос строительства моста удалось согласовать со всеми заинтересованными ведомствами.

На прошлой неделе первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов заявил журналистам, что Минтранс ожидает от Якутии доработанной заявки по строительству моста через Лену для прохождения комиссии по проектам государственно-частного партнерства в конце этого - начале следующего года.