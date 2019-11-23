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Приостановка авиасообщения с Грузией
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Решение вопроса о компенсациях за приостановку полетов в Грузию перенесено на 2020 год

Министр транспорта Евгений Дитрих отметил, что сохраняется вероятность начать точечные компенсации перевозчикам за высокую стоимость авиакеросина

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Рассмотрение вопроса о выплатах компенсаций авиакомпаниям за приостановку полетов в Грузию перенесено на 2020 год. Об этом журналистам сообщил в субботу министр транспорта Евгений Дитрих.

Вместе с тем он добавил, что сохраняется вероятность начать в этом году точечные компенсации перевозчикам за высокую стоимость авиакеросина в прошлом году, но подтвердил, что их основной объем также придется на 2020 год.

"Это [компенсация авиакомпаниям за приостановку рейсов в Грузию и керосиновые выплаты] вопросы 2020 года. Сейчас конец ноября, бюджет 2019 года и его исполнение сейчас находятся уже практически на своей финишной прямой. Дополнительные возможности по финансированию мероприятий в этом году мы по сути уже все исчерпали. Все, что было возможно из дополнительных источников или из перераспределений, мы уже профинансировали", - сказал он.

"Нам бы очень хотелось дать надежду нашим авиакомпаниям на компенсацию затрат разовых на керосин <...> Если возможность выплатить хоть небольшой объем останется, мы, конечно, ею воспользуемся. Но основная часть компенсаций по керосину - это, конечно, 2020 год", - отметил министр.

Планы по компенсации высокой стоимости авиакеросина

В прошлом году авиакомпании заявили о резком росте стоимости авиакеросина, в связи с чем Минтранс предложил компенсировать им часть убытков единоразовой выплатой в размере 22,5 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 ноября 2019 года выделить средства из резервного фонда правительства для компенсации авиакомпаниям дополнительных расходов на топливо. Вице-премьер Максим Акимов на встрече с президентом 19 ноября заявил, что правительство работает над исполнением поручения и будет добиваться компенсаций для перевозчиков.

Однако на прошлой неделе заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик сообщил, что вопрос о компенсациях российским авиакомпаниям дополнительных расходов из-за роста цен на авиакеросин в 2018 году перенесен на следующий год. Финансовые возможности на данный момент не позволяют реализовать эти выплаты, отметил он.

Компенсация за приостановку авиасообщения с Грузией

По указу президента от 21 июня российским авиакомпаниям с 8 июля временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С 8 июля также вступило в силу и решение Минтранса РФ от 22 июня о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.

На данный момент авиационные власти вырабатывают механизм, по которому планируется компенсировать российским авиакомпаниям ущерб от приостановки полетов в Грузию. В конце октября Юрчик сообщал, что окончательного решения о механизме пока нет.

Теги
ГрузияРоссияДитрих, Евгений ИвановичПриостановка авиасообщения с Грузией
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