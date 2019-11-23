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Дитрих: варианты проекта строительства трассы Сочи - Джубга могут появиться в декабре

По словам главы Минтранса, обсуждение первых вариантов может начаться в первом квартале 2020 года

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Первые варианты проекта строительства новой трассы Сочи - Джубга могут появиться в конце 2019 года, к их обсуждению Минтранс РФ рассчитывает приступить в первом квартале 2020 года, сообщил журналистам глава Министерства транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Первые наметки [новой трассы], скажем, по каким-то подходам, мы, скорее всего, сможем увидеть в декабре, а обсуждение этих подходов можем начать в первом квартале будущего года", - сказал министр.

В частности, будет рассматриваться возможность начала строительства трассы с наиболее загруженных участков - обхода Сочи и Туапсе. По мнению главы Минтранса, начало строительства новой автодороги с этих объектов будет дешевле, нежели реализация проекта целиком. Предполагается, что в будущем дороги в обход Сочи и Туапсе смогли бы составить основу платного дублера существующей дороги.

"Конечно, дорога требует того, чтобы были сделаны дублирующие направления. То же можно сказать и о железной дороге - частое движение поездов по побережью не дает ни нормально развиваться курорту, ни нормально жить тем, кто там сейчас проживает. Поэтому здесь также требуется разгрузка этого прибрежного участка", - резюмировал Дитрих.

Ранее министр сообщал, что проект строительства новой трассы Сочи - Джубга активно обсуждается с Росавтодором, госкомпанией "Автодор" и РЖД. В июле глава "Автодора" Вячеслав Петушенко заявлял, что сроки строительства новой автодороги в Краснодарском крае будут известны в январе 2020 года

В настоящее время единственная соединяющая Сочи с другими регионами России автомобильная дорога - это трасса А-147 Джубга - Сочи. Она проходит вдоль Черноморского побережья Кубани от Джубги до границы с Абхазией, соединяя прибрежные населенные пункты. Из-за постоянно растущего трафика машины могут стоять на подъезде к курорту по несколько часов, пробки растягиваются на десятки километров. Проект ее реконструкции в четырехполосный вариант был оценен в 1,6 трлн рублей. Глава Минтранса ранее сообщал, что министерство ищет более дешевую альтернативу этому проекту.

Теги
РоссияДитрих, Евгений ИвановичКраснодарский край
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