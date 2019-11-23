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Дитрих: чартерное авиасообщение с Египтом вряд ли будет возобновлено в 2019 году

Министр транспорта уточнил, что пока нет понимания, когда возобновится авиасообщение

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Авиасообщение с курортными городами Египта, скорее всего, не будет возобновлено в 2019 году. Об этом журналистам сообщил в субботу министр транспорта Евгений Дитрих.

"Исходя из анализа ситуации, наших совместных проработок с египетскими партнерами, в 2019 году, скорее всего, чартеры возобновлены не будут", - сказал он. Он уточнил, что пока нет понимания, когда будет возобновлено чартерное авиасообщение. Он добавил, что "набор вопросов" по авиабезопасности аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха были направлены еще летом. "Соответственно, по получении ответа от египетской стороны мы готовы оперативно снарядить команду проверяющих, которая могла бы убедиться в устранении этих недостатков", - добавил министр.

Авиасообщение между Египтом и Россией было прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В течение 2016-2017 годов стороны вели переговоры о возобновлении полетов. В аэропорту Каира был открыт новый терминал, отвечающий всем требованиям авиабезопасности, а российские авиаспециалисты не раз осуществляли его проверку.

В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в египетскую столицу. Последующие два месяца ушли на урегулирование технических вопросов, в том числе бронирование слотов и составление расписания, а также на решение вопроса о присутствии в аэропорту Каира российских сотрудников безопасности. Первый рейс из Москвы состоялся 11 апреля того же года.

Сейчас авиасообщение открыто только для регулярных рейсов между Москвой и Каиром. Чартерные полеты на курорты, в частности в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, до настоящего времени не восстановлены.

Теги
ЕгипетРоссияДитрих, Евгений Иванович
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