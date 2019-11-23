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Инвесторы начали геологические исследования в месте планируемого порта в Индиге

По словам губернатора НАО Александра Цыбульского, в следующем году инвесторы планируют приступить к практической реализации проекта

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Инвесторы приступили к геологическим изысканиям на месте будущего порта Индига в Ненецком автономном округе. Об этом сообщил ТАСС губернатор округа Александр Цыбульский в кулуарах XIX съезда партии "Единая Россия", который прошел в субботу в Москве.

"Сегодня начато проектирование, инвестор уже вышел на геологию, сделали первое пробное бурение. Работы полным ходом идут, в следующем году они планируют уже к практической реализации приступить", - сказал ТАСС Цыбульский.

По его словам, округ участвует в проекте в рамках своих полномочий, речь о финансировании проекта со стороны региона не идет. "Инвестор не заявляет нужды в дополнительных средствах со стороны региона. Поэтому, думаю, мы будем административно и в рамках своих полномочий продвигать проект", - добавил губернатор.

Строительство глубоководного незамерзающего порта Индига в районе одноименного поселка может стать одним из приоритетных проектов в рамках формирования Ненецкой опорной зоны. Предполагается, что в структуру порта войдут, в частности, нефтяные и угольные терминалы.

Проект реализует корпорация АЕОН. Как заявлял в сентябре 2019 года председатель совета директоров этой корпорации Роман Троценко, строительство планируется начать в 2021 году, а завершить - в 2025 году. Будет создан новый морской порт общим объемом операций, перевалки грузов в 80 млн тонн. Часть этих грузов будет приходиться на Японию, поскольку порт будет спроектирован и построен прежде всего для обработки таких грузов, как коксующийся уголь, древесина, удобрения и химические продукты, бумага.

Теги
РоссияАрктика сегодняЦыбульский, Александр ВитальевичНенецкий автономный округ
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