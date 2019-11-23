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В Белоруссии повышают цены на автотопливо из-за роста цены нефти

Стоимость одного литра бензина АИ-92-К5-Евро составит $0,77

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Концерн "Белнефтехим" увеличивает розничные цены на автомобильное топливо из-за негативных внешних факторов, в частности, возросших затрат на приобретение нефти. Об этом сообщает в субботу концерн "Белнефтехим", отмечая что вынужден возобновить практику еженедельного повышения внутренних цен на автомобильное топливо.

"С учетом роста на 10% цены на нефть, приобретаемой белорусскими НПЗ в ноябре текущего года по отношению к октябрю, в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение сырья стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 24 ноября 2019 года увеличивается на одну копейку", - проинформировали в "Белнефтехиме". Так, стоимость одного литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,59 рубля ($0,77), АИ-95-К5-Евро - 1,69 рубля ($0,82), АИ-98-К5-Евро - 1,91 рубля ($0,93), дизтоплива - 1,69 рубля ($0,82).

Это двадцать третье изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 29 сентября, тогда все виды автомобильного топлива подорожали на одну копейку. В 2018 году цены на топливо менялись 27 раз, в основном каждый раз увеличивались на копейку.

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Белоруссия
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