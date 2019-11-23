Путин обсудил с Гордеевым введение маркировки молочных продуктов

НОВО-ОГАРЕВО, 23 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер Алексей Гордеев рассказал в субботу президенту России Владимиру Путину о том, как идет процесс введения маркировки молочной продукции в стране.

Путин в ходе рабочей встречи спросил у Гордеева о переносе сроков маркировки молочных продуктов, заметив, что сроки перенесены на середину 2020 года.

"По молоку, Владимир Владимирович, порядок все-таки наводим", - ответил Гордеев. По его словам, сейчас на полках натуральные молочные продукты находятся отдельно от продуктов с добавками, кроме того полностью заработала система "Меркурий". "Мы видим всю цепочку от фермы до прилавка", - сказал вице-премьер.

Помимо этого, Гордеев рассказал, что валовый сбор зерна составил в 2019 году 120 млн тонн, при этом 75 млн тонн из них - пшеница. По словам зампреда правительства, это позволит России входить в число мировых лидеров по экспорту.

"Если говорить о таких показателях, как валовый сбор зерна всех видов, он составит порядка 120 млн тонн, это на 6% больше, чем в прошлом году", - сказал Гордеев. По его словам, показатели сбора пшеницы позволяют РФ "иметь хороший экспортный потенциал, входить в число мировых лидеров по экспорту пшеницы".

Представленные вице-премьером показатели совпадают с опубликованными в начале ноября оценками Минсельхоза. Ведомство ожидало экспортного потенциала зерновых на уровне 45 млн тонн, из них пшеницы - 36 млн тонн.