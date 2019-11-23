{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин обсудил с Гордеевым введение маркировки молочных продуктов

Вице-премьер рассказал, что сейчас на полках натуральные молочные продукты находятся отдельно от продуктов с добавками, кроме того полностью заработала система "Меркурий"

НОВО-ОГАРЕВО, 23 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер Алексей Гордеев рассказал в субботу президенту России Владимиру Путину о том, как идет процесс введения маркировки молочной продукции в стране.

Путин в ходе рабочей встречи спросил у Гордеева о переносе сроков маркировки молочных продуктов, заметив, что сроки перенесены на середину 2020 года.

"По молоку, Владимир Владимирович, порядок все-таки наводим", - ответил Гордеев. По его словам, сейчас на полках натуральные молочные продукты находятся отдельно от продуктов с добавками, кроме того полностью заработала система "Меркурий". "Мы видим всю цепочку от фермы до прилавка", - сказал вице-премьер.

Помимо этого, Гордеев рассказал, что валовый сбор зерна составил в 2019 году 120 млн тонн, при этом 75 млн тонн из них - пшеница. По словам зампреда правительства, это позволит России входить в число мировых лидеров по экспорту.

"Если говорить о таких показателях, как валовый сбор зерна всех видов, он составит порядка 120 млн тонн, это на 6% больше, чем в прошлом году", - сказал Гордеев. По его словам, показатели сбора пшеницы позволяют РФ "иметь хороший экспортный потенциал, входить в число мировых лидеров по экспорту пшеницы".

Представленные вице-премьером показатели совпадают с опубликованными в начале ноября оценками Минсельхоза. Ведомство ожидало экспортного потенциала зерновых на уровне 45 млн тонн, из них пшеницы - 36 млн тонн.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГордеев, Алексей ВасильевичРоссия
Реклама на ТАСС
В Белоруссии повышают цены на автотопливо из-за роста цены нефти
Стоимость одного литра бензина АИ-92-К5-Евро составит $0,77
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС