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Губернатор: отмена НДФЛ с компенсаций пострадавшим от ЧС особенно актуальна для Приморья

В субботу на съезде партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что компенсации, выплачиваемые обманутым дольщикам и всем другим пострадавшим гражданам, нужно освободить от обложения НДФЛ
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© Михаил Метцель/ТАСС, архив

ТАСС, 24 ноября. Решение об отмене взимания налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 13% с компенсаций пострадавшим от стихийных бедствий особенно актуально для Приморского края. Ежегодно там происходят мощные паводки, приносящие ущерб жителям. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

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В субботу на пленарном заседании съезда партии "Единая Россия" председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что компенсации, которые выплачивают обманутым дольщикам и всем другим пострадавшим гражданам, нужно освободить от обложения НДФЛ. По его мнению, все новые выплаты для граждан должны освобождаться от этого налога.

"Когда мы людям выдаем какие-нибудь компенсационные меры, мы же рассчитываем исходя из реальных затрат человека. И мы получаем эти деньги, но еще и должны сверху доплачивать. Для Дальнего Востока, где часто происходят чрезвычайные ситуации, особенно для Приморья, - это очень актуально", - сказал Кожемяко.

По его словам, такое решение - это однозначно позитивный шаг, который нужно донести до населения.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощные паводки в Амурской области и Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях. В Приморском крае дожди шли на протяжении практически всего августа. Это привело к многочисленным разрушениям дорог, подтоплениям жилых домов, в том числе в Уссурийске, а также сходу селей во Владивостоке. По данным властей, из-за затяжных дождей с 19 июля в Приморье были подтоплены 1,3 тыс. домов, где живут около 13,2 тыс. человек, и почти 7,4 тыс. придомовых территорий. В зону паводка попали 47 населенных пунктов на территории 17 муниципальных образований.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичКожемяко, Олег НиколаевичРоссия"Единая Россия"Приморский крайДальний Восток
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