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Исследование: жители Москвы и Петербурга чаще других совершают спонтанные покупки

Согласно результатам исследования Райффайзенбанка, бюджет на месяц планируют около 39% россиян, а 50% планируют только крупные покупки и платежи
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Всего 4-7% россиян совершают спонтанные покупки, и в основном это жители Москвы и Санкт-Петербурга. Такие данные приводятся в исследовании Райффайзенбанка (есть в распоряжении ТАСС).

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"Спонтанные покупки совершают только 4-7% опрошенных, и большинство из них проживает в Москве и Санкт-Петербурге. В остальном подход к построению бюджета в больших и малых городах почти не различается", - отмечается в исследовании.

Свой бюджет на месяц планируют около 39% россиян, а 50% планируют только крупные покупки и платежи.

В крупных городах с населением 400-600 тыс. человек бюджет на месяц составляют 42% опрошенных, в городах с населением 300-500 тыс. человек - 40%, а в относительно небольших городах (100-300 тыс. человек) - 38%.

"Несмотря на то, что большинство респондентов заявляют, что следят за своими тратами, точную сумму расходов может назвать лишь каждый пятый. 75% опрошенных ответили, что знают примерный диапазон ежемесячных трат. Лучше всего контролируют расходы в Москве, Санкт-Петербурге и миллионниках. В среднем 7% опрошенных рассказали, что не следят за конкретным размером трат", - отмечают в Райффайзенбанке.

В опросе, который проводился в сентябре-октябре 2019 года, приняли участие более 1,2 тыс. человек.

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