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В США планируют блокировать реализацию "Северного потока - 2" через военный бюджет

По словам сенатора Джима Риша, в проект закона об ассигнованиях на национальную оборону на 2020 год могут быть включены санкции против российского газопровода
Описание
© Sean Gallup/Getty Images

ТАСС, 24 ноября. Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток - 2" в проект закона об ассигнованиях на национальную оборону на 2020 год. Об этом сообщило в субботу издание Defense News со ссылкой на главу комитета сената США по иностранным делам Джима Риша.

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"Причина такого шага в том, что окно [возможностей] закрывается. Большая часть газопровода "Северный поток - 2" уже построена", - цитирует Риша издание. По мнению сенатора, санкции "дорого обойдутся" строительным компаниям, участвующим в сооружении газопровода, и заставят их прекратить работу. Риш выразил уверенность в том, что данный шаг вынудит Россию искать альтернативные способы реализации проекта.

Издание отмечает, что добавления к закону о национальной обороне еще не были опубликованы. По словам Риша, они будут близки к акту "О защите энергетической безопасности Европы", подготовленному комитетом Сената по международным отношениям летом этого года. Сенатор также сообщил, что включение решения о санкциях в законопроект будет отражать общее видение ситуации с российским газопроводом обеими палатами Конгресса, администрацией президента США и банковскими комитетами.

США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу. Многие как российские, так и западные эксперты указывают, что США пытаются "продавить" таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. В конце октября первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры на пост американского посла в России, заявлял, что введение Вашингтоном односторонних мер в отношении газопровода уже не остановит строительство.

 

Теги
СШАРоссияСалливан, Джон
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