Эксперты: французский филиал Amazon скрыл в 2017 году около 60% оборотного капитала

ПАРИЖ, 24 ноября. /ТАСС/. Американская компания Amazon, крупнейшая в мире платформа электронной коммерции, скрыла в 2017 году 57% своего оборотного капитала ее французского филиала. Об этом свидетельствует опубликованное в воскресенье расследование, проведенное тремя французскими НПО - местным отделением международной организации Attac, Amis de la Terre и Solidaires.

Согласно собранным ими сведениям, реальный оборотный капитал Amazon во Франции составил €3,9 млрд - однако ею было заявлено лишь о €1,67 млрд. Сокрытие было осуществлено благодаря операциям, проведенным на базе ее филиалов в Люксембурге, через которые совершаются многие французские операции. Так, по данным НПО, в 2015 году три четверти деятельности французского филиала оформлялись через другие страны. В 2017 году показатель касался половины операций, причем, по данным НПО, это "минимальные оценки".

Люксембург известен своими льготными условиями для деятельности корпораций.

Воздействие на экологию

Также НПО установили, что компания Amazon периодически занижает показатели выброса парниковых газов при своей обширной деятельности, сопровождающейся массовыми перевозками товаров. В этот показатель входит и работа ее серверов и интернет-сервисов, обращение со списанным электронным оборудованием, воздействие на почву, создание за 2018 год не менее 15 млрд упаковок рассылаемых товаров. НПО в этой связи подчеркивают, что "деятельность компании оказывает сильное негативное воздействие на окружающую среду".

Так, выбросы парниковых газов филиалом Amazon Web Services составили в 2018 году 55,8 млн тонн, что равно показателю такой страны как Португалия. Работу электронных систем корпорации НПО расценивают как "подлинную бомбу для климата планеты". Так, в 2018 году ее дата-центры потребили 198 тераВатт электроэнергии, что равно 1% ее мирового производства и превышает потребность в электричестве таких стран как Таиланд, Польша или Египет. "Таким образом совершенно очевидно, что обработка данных огромных объемов (big data) представляет собой подлинную угрозу для планов вести эффективную борьбу против изменения климата планеты", - подчеркивается в докладе

Руководство Amazon обязалось добиться к 2030 году 100-процентного использования возобновляемых источников энергии. Однако согласно докладу НПО, "обещанное создание к 2020 году 50 комплексов солнечных батарей коснется лишь 6% складов корпорации и компенсирует лишь крайне незначительную часть выбросов ею углекислого газа". НПО также обращают внимание на то, что корпорация широко использует в США и Европе авиаперевозки товаров. "Сократить вдвое выбросы газов в десятилетний срок при транспортных перевозках, как это обещала Amazon, невозможно при одновременном увеличении авиаперевозок", - считают эксперты НПО.

Они также негативно оценивают бизнес-модель корпорации, нацеленную на обеспечение постоянного стремительного роста продаж. Это приводит к образованию больших объемов нереализованной продукции. Так, в исследовании сообщается, что в 2018 году корпорацией были уничтожены 3 млн единиц непроданных товаров .