Finnair отменяет в понедельник около 300 рейсов из-за забастовки сотрудников финской почты

ХЕЛЬСИНКИ, 24 ноября. /ТАСС/. Финская авиакомпания Finnair в понедельник отменяет около 300 рейсов, в том числе в города России и обратно из-за забастовки сотрудников финской почты. Об этом авиаперевозчик сообщил в воскресенье на своем сайте.

Среди отмененных рейсов есть как внутренние, так и международные. В том числе это несколько рейсов между Хельсинки и Санкт-Петербургом, а также Хельсинки и Москвой.

"Запланированная на понедельник забастовка Профсоюза авиаотрасли (IAU) в поддержку сотрудников почты окажет значительное влияние на наши рейсы. Она отразится на предоставлении услуг на земле и ресторанных услуг, а также на работе службы по обслуживанию клиентов в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Из-за забастовки IAU нам пришлось отменить большинство наших рейсов в понедельник 25 ноября", - говорится в сообщении Finnair.

Всех клиентов компании, которые должны были лететь отмененными рейсами, проинформируют об отмене при помощи текстовых сообщений или по электронной почте. Вся актуальная информация по текущей ситуации публикуется также на сайте компании.

Забастовка почтальонов

11 ноября Профсоюз почтальонов и сферы логистики (PAU) объявил забастовку из-за несогласия с работодателем по условиям труда и перевода из одного профсоюза в другой. До этого в течение нескольких недель между ним и работодателем шли переговоры, согласовать позиции стороны не смогли. Первая забастовка сотрудников почты началась 11 ноября и завершается 24 ноября, вторая начнется сразу же - 25 ноября и пока, согласно плану, продлится до 8 декабря. Забастовка охватила около 10 тыс. сотрудников почты.

Забастовки в поддержку почтальонов объявили за это время также Профсоюз железнодорожной сферы Финляндии (RAU), который на сутки остановит перевозку грузов на следующей неделе, Профсоюз моряков (SMU), Профсоюз авиаотрасли (IAU), Профсоюз общественной сферы и сферы социального обеспечения (JHL) и многие другие. В понедельник из-за этого не будет ходить значительная часть автобусов в столичном регионе Финляндии, повлияют забастовки также на движение паромов между Финляндией и Швецией, а также Финляндией и Эстонией - многие паромы останутся стоять в порту Хельсинки.

В PAU ранее пояснили, что руководство почтовой службы пытается пересмотреть трудовые договоры с сотрудниками в сторону снижения их доходов.

Ноябрь традиционно является одним из наиболее загруженных месяцев в работе почты Финляндии, поскольку именно в это время финны начинают рассылать посылки и открытки к Рождеству. Забастовка привела к задержкам в доставке постовой корреспонденции от нескольких дней до нескольких недель.