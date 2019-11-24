В России начинается масштабная распродажа

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российские магазины и интернет-площадки по продаже товаров и услуг в понедельник начинают ежегодную масштабную распродажу в рамках международной акции "Черная пятница", которая начнется в ночь с четверга на пятницу. Ретейлеры и эксперты ожидают рекордного количества заказов и продаж, но призывают покупателей быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.

В этом году "Черная пятница" пройдет в России в седьмой раз. Традиционно большинство магазинов начинает распродажу еще в начале недели. При этом некоторые открыли pre-sale даже раньше - почти за две недели до главного события, например, интернет-площадки Ozon и Яндекс.Маркет, а также магазин электроники "Связной".

Сам термин "черная пятница" появился в США в 1960-х годах как неформальное название пятницы после Дня благодарения для обозначения начала сезона праздничных покупок перед Рождеством. Позже распродажи стали популярны во всем мире и проводятся ежегодно.

"Наша "Черная пятница" все больше приближается к своему американскому аналогу. Со всех сторон сейчас пестрят объявления с предложением что-то приобрести, - заявил ТАСС президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКИТ) Артем Соколов. - Можно ожидать, что "Черная пятница" побьет рекорды прошлого года по объему оформленных заказов и продаж". По данным АКИТ, 17,4 млрд рублей заработали ретейлеры на онлайн-заказах в "Черную пятницу" в 2018 году.

Согласно результатам совместного исследования Яндекс.Маркета и агентства GfK Rus, которое имеется в распоряжении ТАСС, о "Черной пятнице" знают 97% всех онлайн-покупателей в России. При этом в 2018 году покупки в эту распродажу совершали 35% из них.

Средний чек

Представитель Ozon Павел Кобелев отметил, что средний чек заказа в "Черную пятницу" выше "обычного" на 10-15%, при этом каждый третий клиент, совершивший покупку в период распродажи, возвращается за повторными заказами. "По нашим прогнозам, к концу распродажи выручка от "Черной пятницы" вырастет минимум в 2,5 раза относительно среднего показателя в течение года. Топ-3 самых популярных категорий по объему выручки в этот период традиционно представлен электроникой, одеждой и детскими товарами. Есть и другие драйверы роста выручки - продажи мебели выросли в 6 раз, спортивных товаров - в 3,5 раза, продуктов питания - в 2,5 раза относительно аналогичного периода прошлого года", - отметил он.

Как сообщила ТАСС коммерческий директор "Блэк Фрайдэй" Светлана Харабурова, средний чек держится в пределах 3-3,5 тыс. рублей. Согласно опросу среди 2,6 тыс. участников площадки, более 40% готовы тратить на распродаже в этом году сумму свыше 10 тыс. рублей. Такую же сумму, по данным исследования Райффайзенбанка, готовы потратить в этом году 41% из порядка 2 тыс. опрошенных.

Традиционный ретейл и онлайн-площадки

Если в США "Черная пятница" начиналась в розничных магазинах, а уже затем перешла в онлайн, то в России, напротив, она стартовала лишь в 2013 году в интернете. При этом "Черная пятница" (Black Friday) была даже зарегистрирована одной из интернет-площадок в качестве товарного знака, пока АКИТ не добилась признания бренда общественным достоянием.

В этом году участие в акции на площадке "Настоящая Черная Пятница", которую организовали Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Региональный общественный центр интернет технологий (РОЦИТ) и АКИТ, подтвердили 100 интернет-магазинов России и мира. Организатор "Настоящей Черной Пятницы" Мария Комендантова сообщила ТАСС, что в этом году на площадке помимо уже традиционных скидок на электронику, одежду, товары для дома и животных, парфюмерию, покупатели впервые получат скидки на товары для популярной компьютерной игры в жанре аркадного симулятора морских сражений, скидки на аксессуары и предметы искусства.

По словам АКИТ и организаторов "Настоящей черной пятницы", в этом году много предложений от фуд-ретейлеров. "Фуд-сегмент в целом демонстрирует бурный рост и развивается стремительно, так что будет интересно проанализировать их результаты по итогам акции", - отметил Соколов.

Как ожидает организатор площадки blackfridaysale.ru компания "Блэк Фрайдэй", в акции на площадке примут участие более 200 магазинов и онлайн-сервисов. На площадке впервые появятся предложения от компаний, специализирующихся на проектировании и строительстве загородных домов, а также домашнем интернете и телевидении.

При этом главной тенденцией АКИТ считает проникновение акции в общественную жизнь. "Главная тенденция, что акция стала жить сама по себе. Даже если мы ничего не будем делать в этот день, к нам все равно придут клиенты и спросят: у вас никаких нет для нас промо", - отметил президент АКИТ, добавив, что все больше представителей традиционного ретейла присоединяется к акции. "Если несколько лет назад акция зарождалась больше как онлайновая, то сейчас она уже настолько стала популярной среди потребителей, что ее подхватил весь офлайновый сегмент", - сказал он.

Представитель Ozon Павел Кобелев согласился, что онлайн-магазинам приходится учитывать интерес офлайн-магазинов к распродаже. В этом году Ozon запустили оперативный мониторинг цен в традиционном ретейле.

Предпочтения покупателей

На Яндекс.Маркете, согласно исследованию, в прошлую "Черную пятницу" спрос больше всего вырос на "умную" технику, шины, строительные и отделочные материалы, мелкую технику для приготовления блюд, наушники и Bluetooth-гарнитуры. Аудитория АШАН также наибольший интерес в период "Черной пятницы" проявляет к техническим товарам, сообщили ТАСС в пресс-службе ретейлера.

При этом магазины, сообщил Соколов, получают благодаря акции на 30-50% больше заказов (в 2018 году ретейлер Wildberries стал рекордсменом по этому показателю), "для маленьких магазинов на 100-600%". С АКИТ соглашается руководитель кластера e-commerce Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Иван Кургузов, по словам которого, в зависимости от товарной категории, "Черная пятница" может дать до 5-8% дополнительного прироста годового оборота.

По словам представителя re: Store Людмилы Семушиной, помимо акционных моделей, люди покупают и товары без скидки в этот период. "В этот период онлайн-трафик растет существеннее, чем в рознице, в два-три раза по сравнению с обычными продажами", - отметила она, сообщив, что в re: Store "наиболее существенный рост продаж показывают аксессуары, потому что на них самые большие скидки в "Черную пятницу".

Скидки становятся честнее

Средняя скидка при покупках на Яндекс.Маркете в этот период составляет 30-40%, а на отдельные категории может достигать 70%. Онлайн-ретейлер Wildberries будет предлагать скидки до 95%, ИКЕА до 50%, а магазины "М.Видео" и "Эльдорадо" - до 70%. Поможет в обеспечении честной распродажи "Настоящая Черная Пятница", которая обещает открыть горячую линию для покупателей и проведет выборочный мониторинг магазинов на предмет искусственных скидок, а на Яндекс.Маркете можно будет посмотреть динамику скидок.

При этом, по словам президента АКИТ Артема Соколова, искусственных скидок (когда перед распродажей цена искусственно завышается, и итоговая стоимость со скидкой незначительно отличается от обычной - прим. ТАСС) становится меньше, чему способствует работа ретейлеров с брендами по совместному продвижению. А сохранение традиции распродаж, подобных "Черной пятнице", должно помочь преодолеть покупательский скепсис по отношению к скидочным кампаниям.

"Часть покупателей еще сохраняет скепсис и с опаской относится к скидкам, и тем важнее для нас продолжать развивать традицию распродаж и обеспечивать прозрачность их проведения, повышая доверие к ним со стороны покупателей. Это полезно и для покупателей, и для ритейлеров, и для развития рынка", - заключил президент АКИТ.

Роспотребнадзор фиксирует рост жалоб

Как рассказали ТАСС в Роспотребнадзоре, в период больших распродаж происходит рост количества обращений, связанный с тем, что в период ажиотажа и большого количества покупок у потребителей нет возможности оценить состояние, качество, маркировку товара, проверить его исправность, соответствие описанию.

"Возрастает количество вопросов, связанных с тем, что купленный товар не является новым, имеет признаки эксплуатации, ремонта, не укомплектован. Также традиционно потребители интересуются алгоритмом возврата товара, который им не подошел, многие жалобы касаются нарушения сроков доставки", - пояснили в ведомстве.

Мошенничество в "Черную пятницу"

По словам представителя Ozon Павла Кобелева, в период масштабных акций зачастую активизируются мошенники.

"Мы призываем пользователей быть бдительными. Например, могут рассылаться фальшивые сообщения от банков в духе "ваша оплата за покупки в магазине Х проведена. Если вы ее не совершали, позвоните по телефону У". Таким образом у покупателей пытаются выманить данные банковских карт для хищения денежных средств и для весомости могут использовать известный бренд магазина", - рассказал Кобелев.

Еще один способ мошенничества - рассылка писем о скидках в 99%, похожих на рассылку от Ozon или другой площадки. Проверяйте, на какую страницу ведут такие письма, и если адрес сайта вместо Ozon.ru прописан, как oz0n.ru, 07ozon.es или нечто подобное - это письмо от мошенников. Переход по такой ссылке может грозить потерей личных данных, доступа к аккаунтам и, как следствие, денег.

Площадка "Блэк Фрайдэй", напротив, не фиксировала случаи мошенничества на своей площадке. "Иногда бывают недоразумения, но они вызваны не заведомо ложной информацией, а техническими накладками (например, некорректно сработала ссылка или на сайте партнера вовремя не отобразились анонсированные скидки)", - сообщила ТАСС коммерческий директор площадки Светлана Харабурова.