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Строительство моста через Лену не потребует корректировки бюджетов в 2020 году

По словам главы Якутии Айсена Николаева, власти исходят из тех условий, что "средства частного инвестора будут достаточно большие"
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© Антон Новодережкин/ТАСС

ЯКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Создание автомобильного моста через реку Лена в Якутии не потребует корректировки федерального и регионального бюджетов в 2020 году, так как по планам первые этапы проекта должен финансировать инвестор в рамках частной концессионной инициативы. Об этом сообщил ТАСС в понедельник глава Якутии Айсен Николаев.

Проект предполагается реализовывать на условиях государственно-частного партнерства. Часть финансирования составят средства капитального гранта, часть - средства инвестора.

"Мы исходим из [тех условий], что средства частного инвестора будут достаточно большие <…> Финансирование в 2020 году, в случае принятия частной концессионной инициативы, может пройти за счет средств концессионера", - сказал Николаев.

Капитальный грант будет состоять из средств федерального и регионального бюджетов. Как пояснил глава региона, по графику средства гранта предполагается использовать на более поздних этапах, в 2022-2024 годах.

Строительство моста через Лену в Якутии вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Проект позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения - "Вилюй", "Лена" и "Колыма". Открытие моста, как предполагается, приведет к росту в регионе грузоперевозок в три раза - до 6 млн тонн в год.

 

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен Сергеевич
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