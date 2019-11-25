"Ъ": аэропорты могут освободить от возмещения ущерба владельцам имущества на ПАТ

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Международная ассоциация аэропортов (МАА) просит правительство освободить операторов аэропортов от обязанности возмещать ущерб владельцам недвижимости на приаэродромных территориях (ПАТ), границы которых не установлены для большинства воздушных гаваней. МАА намерено изменить текст законопроекта Минтранса о ПАТ, проходящего сейчас согласования, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо ассоциации вице-премьеру Максиму Акимову, курирующему вопросы развития транспортной инфраструктуры и цифровых технологий.

"ПАТ устанавливается в публичных интересах (безопасность полетов, исключение оказания негативного влияния на здоровье человека и окружающую среду). Оператор аэродрома, равно как и концессионер, не является ни причинителем вреда (шум создают воздушные суда, а не аэродром), ни выгодоприобретателем установленных на ПАТ ограничений, По мнению МАА, оператор аэродрома не должен нести ответственность за несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям уровней шума, создаваемого в границах территории, образованной окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэропорта", - говорится в письме, имеющемся в распоряжении газеты.

Представитель Максима Акимова подтвердил "Коммерсанту" получение письма, оно отправлено на проработку в Минтранс и Росавиацию. В Минтрансе изданию сообщили, что направят свою окончательную позицию по данному вопросу в правительство после ее формирования. "Отметим, что не все замечания ассоциации имеют непосредственное отношение к тексту законопроекта", - уточнили в ведомстве. В Росавиации отметили, что не получали обращения МАА.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что МАА раскритиковала предложенный Минтрансом законопроект об установлении ПАТ. Соответствующее обращение МАА направила на имя министра транспорта Евгения Дитриха. На данный момент ПАТ разделены на семь подзон, в зависимости от уровня шума. Причем, как писала газета, границы седьмой подзоны (можно вести строительство жилья по согласованию с Роспотребнадзором и местными властями) все еще не определены. Это приводит к конфликтам между операторами аэропортов, девелоперами и властями регионов.

Кроме того, ассоциация также выступает против подхода Минтранса, согласно которому нужно рассчитывать размеры седьмой подзоны исходя из эквивалентного (среднего за сутки) уровня шума (в настоящее время уровень шума определяется исходя из максимальных значений), писала газета "Коммерсантъ".