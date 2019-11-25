Русгидро ввела в эксплуатацию Сахалинскую ГРЭС-2

СЕЛО ИЛЬИНСКОЕ /Сахалинская область/, 25 ноября. / ТАСС/. Генерирующая компания "Русгидро" ввела в понедельник в эксплуатацию Сахалинскую ГРЭС-2, расположенную на западном побережье Сахалина вблизи села Ильинское, передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска.

Современная тепловая электростанция мощностью 120 МВт построена взамен изношенной Сахалинской ГРЭС, работавшей с 1965 года. Проектная годовая выработка новой станции - 840 млн кВт/ч, что эквивалентно трети потребностей Сахалина в электроэнергии. По словам главы Русгидро Николая Шульгинова, новая станция успешно прошла комплексные испытания и полностью готова к работе в осенне-зимний период.

Изначально электростанцию планировалось ввести в эксплуатацию в 2018 году, однако из-за нарушений, допущенных в ходе пробного пуска, на станции было повреждено оборудование. Впоследствии Счетная палата сообщала, что запуск станции планируется на лето 2019 года, в октябре стало известно, что он состоится до начала отопительного сезона.

Как сообщает Русгидро, в качестве топлива станция использует каменный и бурый уголь Солнцевского и Горнозаводского месторождений, расположенных на Сахалине. Основное оборудование Сахалинской ГРЭС-2 включает два турбоагрегата и два котлоагрегата. Также на станции применена "сухая" градирня высотой 65 м, которая, в отличие от обычных градирен, не испаряет воду в атмосферу. Кроме того, станция спроектирована с учетом сложных природных условий Сахалина - в частности, девятибалльной сейсмичности.

"Ввод в работу новой станции позволит создать запас мощности и надежности энергетической инфраструктуры, обеспечить рост промышленности региона и развития социальной сферы", - говорится в сообщении компании.

Новая станция

Строительство Сахалинской ГРЭС-2 было начато в 2015 году в связи с высоким износом Сахалинской ГРЭС, мощность которой к 2014 году снизилась с 315 МВт до 84 МВт, в результате чего основным источником энергоснабжения в островной энергосистеме стала Южно-Сахалинская ТЭЦ-1.

Старая Сахалинская ГРЭС после прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 годов будет выведена из эксплуатации и демонтирована, ее работники переведены на Сахалинскую ГРЭС-2 и другие предприятия Сахалинэнерго, отметил глава Русгидро.

Энергоблоки на Дальнем Востоке

Сахалинская ГРЭС-2 стала третьим из четырех энергоблоков, введенных Русгидро в соответствии с указом президента России о развитии дальневосточной энергетики. Для этого компания в 2012 году получила 50 млрд рублей из выплаченных в бюджет дивидендов государственного Роснефтегаза. Также в рамках указа в эксплуатацию введены первая очередь Якутской ГРЭС-2 в Якутии и вторая очередь Благовещенской ТЭЦ в Амурской области, и ведется строительство ТЭЦ в Советской Гавани (Хабаровский край), запуск которой запланирован на 2020 год.

Шульгинов ранее говорил, что компания не планирует просить ведомства и правительство освободить компанию от штрафов из-за срыва сроков ввода станций на Дальнем Востоке.