Топ-менеджер "Нафтогаза" сообщил о попытках бизнесменов из США взять компанию под контроль

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Американские предприниматели Лев Парнас и Игорь Фруман, которые, предположительно, поддерживали деловые связи с Рудольфом Джулиани, являющимся адвокатом президента США Дональда Трампа, пытались установить контроль над украинской компанией "Нафтогаз". Об этом сообщил в интервью журналистам газеты The Wall Street Journal, опубликованном в воскресенье, директор по интегрированному газовому бизнесу "Нафтогаза" Андрей Фаворов.

Он ранее на этой неделе добровольно встретился с сотрудниками федеральной прокуратуры в Нью-Йорке и дал показания в рамках расследования деятельности Парнаса и Фрумана. Они были задержаны в США в октябре. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения, в частности, в нарушениях при лоббистской деятельности. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

Как сообщил Фаворов, Парнас и Фруман сказали ему, что хотят сделать его "своим человеком". По словам Фаворова, предприниматели из США в марте текущего года предлагали организовать его назначение на должность главы "Нафтогаза". Этот пост занимает Андрей Коболев. По версии Фаворова, он уведомил о произошедшем Коболева и ответил на предложение Парнаса и Фрумана отказом.

Фаворов заявил The Wall Street Journal, что указанная встреча с Парнасом и Фруманом состоялась в марте в американском штате Техас. Его собеседники якобы подчеркивали, что поддерживают связи с Трампом и Джулиани.

Как отмечается в публикации, адвокат Парнаса заверил, что утверждения Фаворова не соответствуют действительности. Адвокаты Фрумана и Джулиани отказались от комментариев. Трамп ранее заявлял, что не знаком с Парнасом и Фруманом. Джулиани отмечал, что взаимодействовал с ними, но подчеркивал, что никаких деловых интересов на Украине у него нет.

Скандал в США

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.