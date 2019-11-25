Будущую трассу Москва - Казань в перспективе могут продлить до Владивостока - "Автодор"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Новая скоростная автотрасса Москва - Казань, которую планируют построить в 2027 году, в перспективе может быть продлена до Владивостока. Об этом ТАСС рассказал глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

"Мы бы хотели, чтобы она [трасса Москва - Казань] дошла до Владивостока. Когда это будет? Пока в планах на 2030 год доехать до Екатеринбурга. Хотя уже через пару лет мы будем решать, куда пойдем дальше", - сказал он.

Глава госкомпании отметил, что "Автодор" был образован для создания опорной сети магистральных скоростных дорог "Север - Юг" и "Запад - Восток". "В коридоре "Север - Юг" мы уже ограничены морями: нам развиваться дальше некуда, к сожалению", - отметил он, напомнив, что реконструкция и строительство автотрасс от Финляндии через Санкт-Петербург, Москву, ЦКАД и далее в Крым и на Краснодарское побережье будут закончены в целом к 2022 году.

Возможность продления скоростного автокоридора до Владивостока будет зависеть от социально-экономического развития страны, добавил Петушенко. "Сейчас мы работаем над стратегией создания опорной сети скоростных автодорог до 2035 года. Дорожная часть, понимание того, какие города необходимо связать, есть, дорабатываем вопросы экономического характера", - сказал он.

Трасса Москва - Казань

Строительство платной трассы Москва - Казань пройдет в четыре этапа и начнется с двух головных участков: дороги от Москвы до Владимира (к ее строительству приступят в 2020 году) и южного обхода Казани. Завершить работы планируется к 2024 году.

Проект трассы Москва - Казань включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и является частью создаваемого транспортного коридора "Европа - Западный Китай". Полностью трасса будет построена в 2027 году, общий объем финансирования составит 730 млрд рублей.

Ранее Минтранс РФ и госкомпания "Автодор" объявили голосование по выбору названия новой платной трассы Москва - Казань. Планируется, что автодороге присвоят индекс М-12.