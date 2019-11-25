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Ринне: соответствие "Северного потока - 2" требованиям по экологии важно для Финляндии

Как напомнил премьер-министр страны, Финляндия выдала разрешение на строительство этого газопровода еще в апреле 2018 года на основании национального и международного законодательств

ХЕЛЬСИНКИ, 25 ноября. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Финским властям важно, чтобы газопровод "Северный поток - 2" отвечал предъявляемым требованиям в области экологии. Об этом сообщил в понедельник ТАСС премьер-министр Финляндии Антти Ринне перед встречей с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Москве.

"Финляндия выдала разрешение на строительство этого газопровода еще в апреле 2018 года на основании национального и международного законодательств. Так что недавнее [положительное] решение Дании [по проекту] на нашу позицию в этом вопросе не влияет", - сказал он.

"Для Финляндии важно, чтобы проект соответствовал предъявляемым к нему экологическим требованиям и получил необходимые разрешения. Нужно, однако, сказать, что по "Северному потоку - 2" в Финляндию не будет поставляться газ [газопровод пройдет в исключительной экономической зоне Финляндии]", - указал Ринне.

Компания-оператор проекта долгое время не могла получить разрешение властей Дании на работу в своих территориальных водах, что тормозило строительство газопровода. Разрешение от Датского энергетического агентства было получено 30 октября.

Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ - конец 2019 года. Во вторник "Газпром" сообщил, что завершил сварочные работы на линейной части газопровода на российской территории, готовит к пусконаладке его отправную компрессорную станцию.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичАвстрияБелоруссияШвецияУкраинаГерманияФинляндияВеликобританияНидерландыРоссияФранцияПольшаРинне, Антти
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